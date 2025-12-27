Размер шрифта
В МВД предупредили о новогодних схемах мошенников

МВД: мошенники перед Новым годом используют фальшивые распродажи
tete_escape/Shutterstock/FOTODOM

Мошенники в предновогодний период активно используют фальшивые акции, «сказочные скидки» и розыгрыши с обратным таймером для обмана россиян. Об этом свидетельствуют материалы МВД России, с которыми ознакомился ТАСС.

В ведомстве отмечают, что аферисты внедряют в свои схемы «праздничные приманки». Среди них — предложения купить подарочные наборы по бросовым ценам с требованием предоплаты, которая потом не возвращается. Также распространены ложные розыгрыши, где мошенники создают иллюзию срочности, утверждая, что «осталось пять минут», чтобы вынудить жертву принять поспешное решение.

Другие популярные уловки — создание фейковых страниц известных маркетплейсов со «скидками до 90%» и рассылка ссылок на фишинговые сайты, предназначенные для кражи банковских данных.

Также в преддверии Нового года мошенники начали активно использовать новую схему обмана покупателей в интернете. Злоумышленники создают поддельные сайты, на которых предлагают пользователям купить «заснеженные» или «особые» елки с доставкой.

Ранее сообщалось, что мошенники используют костюмы Деда Мороза для обмана и краж. 

