Доля вкладов россиян в рублях выросла практически до 95%

По состоянию на ноябрь 2025 года доля вкладов граждан России в рублях составила 94,5%. Об этом стало известно из данных Центрального банка России, передает РИА Новости.

«По состоянию на ноябрь 94,5% всех вкладов физических лиц в банках — в рублях, при этом годом ранее показатель составлял всего 92,4%», — отмечает агентство.

Указывается, что это максимальное значение за все время наблюдений.

В то же время в иностранной валюте на сегодняшний день в банках хранится всего 5,5% сбережений россиян.

18 декабря сообщалось, что Минфин захотел повысить страховое возмещение по ряду вкладов. Министерство разработало проект закона, предусматривающий увеличение максимальной суммы страхового возмещения по некоторым категориям банковских вкладов с 1,4 млн до 2 млн рублей.

Увеличение страхового покрытия распространится на рублевые вклады физических лиц, размещенные на срок более трех лет, а также на рублевые вклады, оформленные безотзывными сберегательными сертификатами сроком от года до трех лет.

Ранее ЦБ сообщил об увеличении средней максимальной ставки по вкладам в рублях.