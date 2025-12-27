Размер шрифта
Доля вкладов россиян в рублях выросла практически до 95%

ЦБ России: доля рублевых вкладов россиян составила 94,5%
Doidam 10/Shutterstock/FOTODOM

По состоянию на ноябрь 2025 года доля вкладов граждан России в рублях составила 94,5%. Об этом стало известно из данных Центрального банка России, передает РИА Новости.

«По состоянию на ноябрь 94,5% всех вкладов физических лиц в банках — в рублях, при этом годом ранее показатель составлял всего 92,4%», — отмечает агентство.

Указывается, что это максимальное значение за все время наблюдений.

В то же время в иностранной валюте на сегодняшний день в банках хранится всего 5,5% сбережений россиян.

18 декабря сообщалось, что Минфин захотел повысить страховое возмещение по ряду вкладов. Министерство разработало проект закона, предусматривающий увеличение максимальной суммы страхового возмещения по некоторым категориям банковских вкладов с 1,4 млн до 2 млн рублей.

Увеличение страхового покрытия распространится на рублевые вклады физических лиц, размещенные на срок более трех лет, а также на рублевые вклады, оформленные безотзывными сберегательными сертификатами сроком от года до трех лет.

Ранее ЦБ сообщил об увеличении средней максимальной ставки по вкладам в рублях.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27513097_rnd_2",
    "video_id": "record::0c20efa3-a08e-421c-a3f2-5bbb8769cc79"
}
 
Теперь вы знаете
