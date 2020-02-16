Коронавирус обнаружен у 40 граждан США с круизного лайнера Diamond Princess

У 40 граждан США, находящихся на круизном лайнере Diamond Princess, который стоит на карантине в порту японского города Иокогама, выявили ккоронавирус нового типа. Об этом сообщает CBS News, ссылаясь на вирусолога, директора Национального института аллергических и инфекционных заболеваний Соединенных Штатов Америки Энтони Фаучи.

По его словам, этих зараженных американцев положат в больницы в Японии.

Вирусолог отметил, что людей с симпотами болезни не допустят в самолет, производящий эвакуацию.

«Других сразу же эвакуируют на базы ВВС в США», — сказал Фаучи.

Корабль Diamond Princess был поставлен на карантин в порту японского города Иокогама после того, как в начале февраля у одного из пассажиров выявили коронавирус нового типа. На данный момент общее число заболевших среди пассажиров и членов экипажа судна достигло 355 человек.

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