В Госдуме сочли оскорблением слова протоиерея о гражданском браке

Слова главы патриаршей комиссии по делам семьи протоиерея Димитрия Смирнова о том, что гражданские жены являются бесплатными проститутками, оскорбляют женщин, заявила заместитель председателя комитета Госдумы по делам семьи и женщин Елена Вторыгина. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам депутата, подобные высказывания способствуют отчуждению людей от церкви и не ведут к развитию института брака.

При этом Вторыгина подчеркнула, что необходимо «пропагандировать семью» и возрождать традиционные ценности, именно так можно добиться увеличения числа браков.

Кроме того, депутат заявила, что «любая женщина хочет быть в браке», однако не всегда мужчины предлагают выйти замуж.

Ранее протоиерей Димитрий Смирнов сравнил женщин, состоящих в гражданском браке, с бесплатными проститутками.

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