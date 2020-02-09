Голикова пообещала проверки завышающим цены на маски аптекам
Вице-премьер по социальной политике Татьяна Голикова заявила, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проверит аптеки, которые завышают цены на противовирусные препараты и маски, сообщает РИА «Новости».
По результатам проверок ФАС аптеки, использующие опасность распространения коронавируса нового типа для завышения цен, могут лишиться лицензий, отметила Голикова.
Ранее президент России Владимир Путин заявлял о необходимости выявления аптек, которые «решили нажиться» на эпидемии коронавируса.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса 2019-nCoV.
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