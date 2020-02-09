Поклонская заказала генетический тест после слов о русско-украинском происхождении
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Заместитель председателя комитета Государственной думы по международным делам, депутат от Крыма Наталья Поклонская заказала генетический тест в одной из московских клиник. Об этом она написала на своей странице в Facebook.
Слова Поклонской о том, что она является «русской украинкой», вызвали общественное обсуждение. Депутат пояснила, что заказала тест, чтобы «развеять мифы вокруг себя».
Тест должен показать происхождение и генетические корни Поклонской. Она отметила, что гордится своими предками и хочет узнать, какая кровь в ней «намешана».
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