Поклонская заказала генетический тест после слов о русско-украинском происхождении

Заместитель председателя комитета Государственной думы по международным делам, депутат от Крыма Наталья Поклонская заказала генетический тест в одной из московских клиник. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Слова Поклонской о том, что она является «русской украинкой», вызвали общественное обсуждение. Депутат пояснила, что заказала тест, чтобы «развеять мифы вокруг себя».

Тест должен показать происхождение и генетические корни Поклонской. Она отметила, что гордится своими предками и хочет узнать, какая кровь в ней «намешана».

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Поклонская сравнила Украину с сомалийскими пиратами, комментируя ее языковую политику

— Поклонская о Зеленском: «самозванец Бунша» готов разбазарить украинские земли

— Поклонская раскритиковала слова Водонаевой о маткапитале