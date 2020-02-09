Поклонская заказала генетический тест после слов о русско-украинском происхождении

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Депутат Госдумы России Наталья Поклонская на похоронах главы самопровозглашенной ДНР Александра... Депутат Госдумы России Наталья Поклонская на похоронах главы самопровозглашенной ДНР Александра...
Депутат Госдумы России Наталья Поклонская на похоронах главы самопровозглашенной ДНР Александра...
Сергей Аверин/РИА «Новости»

Заместитель председателя комитета Государственной думы по международным делам, депутат от Крыма Наталья Поклонская заказала генетический тест в одной из московских клиник. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Слова Поклонской о том, что она является «русской украинкой», вызвали общественное обсуждение. Депутат пояснила, что заказала тест, чтобы «развеять мифы вокруг себя».

Тест должен показать происхождение и генетические корни Поклонской. Она отметила, что гордится своими предками и хочет узнать, какая кровь в ней «намешана».

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