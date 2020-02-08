В Японии первый человек выздоровел после заражения коронавирусом

В Японии первый гражданин выздоровел после того, как заразился коронавирусом нового типа, передает ТАСС.

60-летний водитель туристического автобуса был госпитализирован в конце января.

Он прошел курс лечения и был выписан из больницы.

Этот случай стал первым в Японии, когда коронавирус передался от человека к человеку.

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