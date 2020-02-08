В Чите введен режим повышенной готовности из-за коронавируса
Администрация Читы с 7 февраля ввела в городском округе режим повышенной готовности из-за распространившегося коронавируса. Об этом сообщается на официальном портале Забайкальского края.
Власти региона считают, что введенный режим поможет эффективнее проводить профилактические меры, а также контролировать распространение болезни.
По распоряжению ситуационного центра в Чите также санитарную обработку проходит общественный транспорт, помещения в учреждениях культуры, здравоохранения, других местах массового скопления людей.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса 2019-nCoV.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Заболевший коронавирусом китаец рассказал, как его лечат в Чите
— Самыми обеспокоенными коронавирусом среди россиян стали жители Дальнего Востока