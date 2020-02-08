В Чите введен режим повышенной готовности из-за коронавируса

Администрация Читы с 7 февраля ввела в городском округе режим повышенной готовности из-за распространившегося коронавируса. Об этом сообщается на официальном портале Забайкальского края.

Власти региона считают, что введенный режим поможет эффективнее проводить профилактические меры, а также контролировать распространение болезни.

По распоряжению ситуационного центра в Чите также санитарную обработку проходит общественный транспорт, помещения в учреждениях культуры, здравоохранения, других местах массового скопления людей.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса 2019-nCoV.

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