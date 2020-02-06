В индийской многоэтажке из кранов вместо воды потек алкоголь

Жители многоэтажного дома в индийском штате Керала пострадали от того, что в их квартирах из кухонных кранов вместо воды полился алкоголь. Об этом сообщает «Би-би-си».

Со слов жителей, это была «смесь пива, коньяка и рома».

Как стало известно, спиртное случайно просочилось в колодец, откуда вода поступает в дом.

Отмечается, что жители винят в этом местные власти.

Как уточняется, рядом со зданием были закопаны цистерны с 6 тысячами литров конфискованного алкоголя.

В данный момент местные местные власти занялись устранением проблемы. Пока для жителей дома организованы поставки питьевой воды.