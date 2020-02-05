В Ростове-на-Дону приговорили к 14 годам колонии сторонника ИГ*
Южный окружной военный суд (ЮОВС) в Ростове-на-Дону назначил меру пресечения в виде 14 лет колонии мужчине по обвинению в вербовке двух россиян в террористическую группировку «Исламское государство» (организация запрещена в России). Об этом сообщает «Коммерсантъ».
По версии следствия, Анар Мамедов предлагал двум жителям Черкесска и Ставрополья принять участие в мероприятиях ИГ (организация запрещена в России).
Отмечается, что один из них — русский по национальности, который принял ислам в колонии, куда попал за разбой. После освобождения он познакомился с Мамедовым в мечети.
Сотрудником ДПС задержали Мамедова на границе Карачаево-Черкесии и Ставропольского края в мае 2018 года, когда он предъявил им поддельные паспорт и водительское удостоверение гражданина Азербайджана.
Следствие установило, что мужчина родился Грузии и жил в станице Ессентукской Ставропольского края. Ранее он уже был осужден за причинение время здоровья знакомому, просидел в колонии один год.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— В Париже приговорили к 22 годам мужчину, вербовавшего людей для джихада в Сирии
— В Петербурге задержали подозреваемого в вербовке в ИГ (организация запрещена в России)
— Жителя Омска отправили на 2,5 года в колонию за оправдание теракта в Новой Зеландии