В Ростове-на-Дону приговорили к 14 годам колонии сторонника ИГ*

Южный окружной военный суд (ЮОВС) в Ростове-на-Дону назначил меру пресечения в виде 14 лет колонии мужчине по обвинению в вербовке двух россиян в террористическую группировку «Исламское государство» (организация запрещена в России). Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По версии следствия, Анар Мамедов предлагал двум жителям Черкесска и Ставрополья принять участие в мероприятиях ИГ (организация запрещена в России).

Отмечается, что один из них — русский по национальности, который принял ислам в колонии, куда попал за разбой. После освобождения он познакомился с Мамедовым в мечети.

Сотрудником ДПС задержали Мамедова на границе Карачаево-Черкесии и Ставропольского края в мае 2018 года, когда он предъявил им поддельные паспорт и водительское удостоверение гражданина Азербайджана.

Следствие установило, что мужчина родился Грузии и жил в станице Ессентукской Ставропольского края. Ранее он уже был осужден за причинение время здоровья знакомому, просидел в колонии один год.

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