Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Семьи погибших на СВО экс-сотрудников таможни, пожарных и ФСИН получат выплаты на жилье

Правительство утвердило выплаты семьям экс-сотрудников таможни, пожарных и ФСИН

close
100%
Дмитрий Астахов/РИА «Новости»

Правительство России утвердило постановление о выплатах на жилье, которые будут получать семьи погибших во время специальной военной операции бывших сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), федеральной противопожарной службы и таможенных органов. Об этом сообщает ТАСС.

Выплаты получат родственники экс-сотрудников указанных ведомств, которые после увольнения служили в составе армейских подразделений ВС РФ или добровольческих формирований и погибли в ходе несения службы на СВО.

До настоящего времени такие выплаты получали семьи сотрудников, погибших на СВО при исполнении служебных обязанностей.

16 апреля бойцов добровольческих формирований Росгвардии, принимающих участие в СВО, уравняли в выплатах компенсации за ранение или по инвалидности со служащими в Росгвардии по контракту. Соответствующий указ подписал российский президент Владимир Путин.

Ранее правительство РФ ввело новые льготы по оплате ЖКУ для семей мобилизованных.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами