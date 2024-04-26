Семьи погибших на СВО экс-сотрудников таможни, пожарных и ФСИН получат выплаты на жилье

Правительство России утвердило постановление о выплатах на жилье, которые будут получать семьи погибших во время специальной военной операции бывших сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), федеральной противопожарной службы и таможенных органов. Об этом сообщает ТАСС.

Выплаты получат родственники экс-сотрудников указанных ведомств, которые после увольнения служили в составе армейских подразделений ВС РФ или добровольческих формирований и погибли в ходе несения службы на СВО.

До настоящего времени такие выплаты получали семьи сотрудников, погибших на СВО при исполнении служебных обязанностей.

16 апреля бойцов добровольческих формирований Росгвардии, принимающих участие в СВО, уравняли в выплатах компенсации за ранение или по инвалидности со служащими в Росгвардии по контракту. Соответствующий указ подписал российский президент Владимир Путин.

Ранее правительство РФ ввело новые льготы по оплате ЖКУ для семей мобилизованных.