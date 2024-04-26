Работник фермы отправился искать убежавших лошадей и пропал в Челябинской области

В Челябинской области искали мужчину, который пропал, отправившись на поиски сбежавших лошадей. Об этом сообщается в группе региональной поисково-спасательной службы во «ВКонтакте».

Как рассказал спасателям руководитель животноводческого хозяйства, его работник ушел из деревни Кугалы Чебаркульского района утром 25 апреля. Мужчина отправился разыскивать пропавший табун лошадей, но спустя некоторое время перестал выходить на связь.

Спасатели Миасского отряда областной ПСС обследовали территорию на автомобиле, квадроцикле и пешком. В ходе поисково-спасательных работ им удалось дозвониться до пропавшего и определить его местонахождение по описанию местности.

Оказалось, что мужчина увлекся поиском, но потерял ориентир и ушел за 10 км от деревни. Спасатели помогли ему выйти обратно, медицинская помощь пострадавшему не потребовалась. Нашел ли он лошадей, не уточняется.

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