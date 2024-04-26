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Грузинские неправительственные организации отказались регистрироваться как иноагенты

В Грузии НПО отказались регистрироваться в качестве иноагентов

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РИА «Новости»

126 неправительственных и медиаорганизаций Грузии отказались регистрироваться в качестве «лиц, проводящих интересы внешней силы», как того требует закон «О прозрачности внешнего влияния» или закон об иноагентах. Представители компаний оставили свои подписи под соответствующим заявлением.

В документе говорится, что НПО считают подобную регистрацию «попирающей достоинство». Фирмы заявили о прекращении любого сотрудничества с грузинскими властями до отзыва «русского закона» (так документ называют критики).

Кроме того, компании призвали сторонников собраться на общенациональный митинг на следующей неделе, когда законопроект об иноагентах будет обсуждаться во втором чтении.

Правящая партия «Грузинская мечта» внесла законопроект «О прозрачности иностранного влияния» в парламент в начале апреля. В сопроводительной записке отмечается, что инициатива предполагает обязательную регистрацию некоммерческих юридических лиц и СМИ, доходы которых, особенно более 20%, поступают из-за границы.

Согласно предложению, все организации, которые занимаются «интересами иностранных сил», должны быть зарегистрированы в специальном государственном реестре. При регистрации требуется указать полученные доходы и подавать декларацию.

Законопроект вызвал резонанс в грузинском обществе. На протяжении нескольких дней в Тбилиси проходили массовые демонстрации против его принятия.

Ранее сообщалось, что парламент Грузии продолжит рассмотрение закона об иноагентах до 5 мая.

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