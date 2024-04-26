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На Сахалине школьники затравили двух девочек, сняли на видео и вставили нацистские символы

На Сахалине школьники травили двух девочек и сняли видео с символикой нацистов

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Телеграм-канал «ЧП, ДТП. Сахалин - Точка отсчёта»

На Сахалине группа школьников травили двух девочек, снимали это на видео, в которое вставили цифровой код с нацистскими лозунгами, и выложили издевательства в интернете. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП, ДТП. Сахалин - Точка отсчета».

По данным канала, инцидент произошел на детской площадке на Первомайской улице в Холмске 24 апреля. Предположительно, все участники травли учатся в четвертом классе школы №6. На кадрах опубликованной записи дети издеваются над девочками: заставляют их лаять, пытаются отобрать телефон, выливают им на голову воду из бутылки, валят одну из жертв на землю.

По данным канала, в начале видео, которые сами буллеры выложили в сеть, было вставлено предложение с цифровым кодом, в котором содержался нацистский лозунг.

В пресс-службе областной прокуратуры заявили, что уже начали проверку по факту опубликованной записи.

«В ходе проверки будет дана оценка деятельности органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также исполнения законодательства об экстремистской деятельности», — отметили в ведомстве.

О начале доследственной проверки конфликта между несовершеннолетними также сообщили в сахалинском СУ СК РФ.

Ранее в алтайской школе девятиклассница с особой жестокостью избила девочку в туалете.

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