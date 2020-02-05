Первый борт с россиянами из Уханя прибыл в Тюмень
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Первый борт из Уханя с россиянами прибыл в Тюмень, передает ТАСС.
Самолет ВКС России доставил граждан России из китайского города Ухань, где бушует коронавирус.
Борт приземлился в аэропорту Тюмени.
Ранее в посольстве РФ в Китае заявили об успешной эвакуации россиян из провинции Хубэй.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса 2019-nCoV. По последним данным, вирусом заразились 24 538 человек, 493 человек погибли, а также 906 вылечились.