Первый борт с россиянами из Уханя прибыл в Тюмень

Первый борт из Уханя с россиянами прибыл в Тюмень, передает ТАСС.

Самолет ВКС России доставил граждан России из китайского города Ухань, где бушует коронавирус.

Борт приземлился в аэропорту Тюмени.

Ранее в посольстве РФ в Китае заявили об успешной эвакуации россиян из провинции Хубэй.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса 2019-nCoV. По последним данным, вирусом заразились 24 538 человек, 493 человек погибли, а также 906 вылечились.