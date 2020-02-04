Вспышку высокопатогенного птичьего гриппа подтвердили в Саудовской Аравии

В мире зафиксировали вспышку высокопатогенного птичьего гриппа. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные Всемирной организации по охране здоровья животных (OIE).

Отмечается, что власти Саудовской Аравии подтвердили вспышку заболевания. Так в центральной части королевства на птицеферме был выявлен вызванный вирусом H5N8 грипп. В результате погибли 22,7 тыс. птиц, а 385 тыс. были забиты.

Уточняется, что также птичий грипп был зафиксирован во Вьетнаме, где заболевание стало причиной гибели 2,2 тыс. птиц из общего поголовья в три тысячи на севере страны около китайской границы.

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