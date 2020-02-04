В Китае общее число заболевших коронавирусом превысило 20 тысяч человек

В Китае общее число заболевших пневмоний, вызванной новым типом коронавируса, достигло 20 438 человек, 425 человек погибли. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на государственный комитет по вопросам здравоохранения КНР.

Отмечается, что из 20 438 человек 2788 находятся в тяжелом состоянии, 425 умерли, 632 человек выписаны из больниц.

Так, за последние сутки было выявлено 3235 новых случаев заболевания. 3 февраля власти сообщали о 17 205 заболевших и 361 умерших.

Кроме того, были зарегистрированы еще 23 214 случаев с подозрением на коронавирус.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса 2019-nCoV.

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