Число жертв коронавируса в провинции Хубэй достигло 56 человек
В провинции Хубэй, где расположен город Ухань, от коронавируса нового типа погибли уже 56 человек. Об этом сообщает сайт комиссии по вопросам здравоохранения Хубэй.
Такая статистика предоставлена по состоянию на 2 февраля.
Как стало известно, всего жертвами инфекции в этой провинции стали 350 человек.
Отмечается, что наибольшее число погибших выявили в Ухане. Из-за вируса там умерли 41 человек.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса 2019-nCoV. По последним данным, всего от него погиб уже 361 человек.
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