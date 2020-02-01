Первый случай коронавируса нового типа подтвердили в Испании

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Министерство здравоохранения Испании подтвердило первый случай заражения коронавирусом нового типа в стране. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ведомство.

Как стало известно, инфекцию после получения результатов анализов обнаружили у одного из пяти немецких туристов, которые пребывают на карантине в клинике острова Гомера, расположенном в районе Канарских островов.

Отмечается, что зараженный уже изолирован.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса 2019-nCoV. По последним данным, в Китае заражены коронавирусом нового типа 9811 человек. На данный момент из-за него умерли 213 человек, а еще 214 — вылечились.

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