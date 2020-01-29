Нетаньяху поблагодарил Путина за помилование Иссахар

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху отреагировал на решение российского лидера Владимира Путина в отношении осужденной в России гражданке Израиля Нааме Иссахар. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что Нетаньяху выразил Путину благодарность за помилование Иссахар.

Иссахар осудили на 7,5 года лишения свободы за контрабанду и хранение наркотиков. Ее задержали в транзитной зоне аэропорта «Шереметьево», девушка летела в Тель-Авив. У нее обнаружили 9,6 грамма гашиша, который, по ее словам, она перевозила в личных целях.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Путин помиловал израильтянку Иссахар

— Осужденная в РФ израильтянка Иссахар частично признала вину

— Москалькова рассказала о процедуре помилования израильтянки Иссахар