Нетаньяху поблагодарил Путина за помилование Иссахар
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Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху отреагировал на решение российского лидера Владимира Путина в отношении осужденной в России гражданке Израиля Нааме Иссахар. Об этом сообщает РИА «Новости».
Отмечается, что Нетаньяху выразил Путину благодарность за помилование Иссахар.
Иссахар осудили на 7,5 года лишения свободы за контрабанду и хранение наркотиков. Ее задержали в транзитной зоне аэропорта «Шереметьево», девушка летела в Тель-Авив. У нее обнаружили 9,6 грамма гашиша, который, по ее словам, она перевозила в личных целях.
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