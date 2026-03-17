17 марта — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире

Календарь на 17 марта: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей

​17 марта вслед за Ирландией в разных странах празднуют День святого Патрика. Поздравления с профессиональным праздником принимают социальные работники. В России отмечают дату основания Московского княжества, а Православная церковь в этот день чтит память благоверного князя Даниила Московского. Какие еще праздники и памятные даты приходятся на 17 марта и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Праздники в России и мире 17 марта

* Всемирный день социальной работы

Праздник отмечают с 1983 года в третий вторник марта по инициативе Международной федерации социальных работников. Он посвящен людям, которые выбрали своим призванием помощь нуждающимся. В сфере их внимания — дети, инвалиды, пенсионеры, семьи, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. Профессия требует не только знаний в области психологии и права, но и терпения, эмпатии и душевного тепла.

Кстати, в России у соцработников есть свой праздник, который отмечается 8 июня.

* День святого Патрика

Святой Патрик, небесный покровитель Ирландии — одна из самых узнаваемых фигур в христианском мире. Его жизненный путь полон драматических поворотов и духовных подвигов. Он родился в римской Британии, в юности был похищен и продан в рабство, где годы лишений превратили его в глубоко верующего человека. Сбежав из плена, Патрик вернулся в Ирландию в качестве миссионера, проповедуя Евангелие среди языческих племен. Ему приписывают использование трехлистного клевера как наглядного объяснения догмата о Святой Троице. Согласно преданиям, святой изгнал с острова всех змей, что многие трактуют как победу новой веры над древними культами.

Празднование дня памяти святого Патрика давно вышло за пределы Ирландии и религиозных традиций. В этот день жители разных стран наряжаются в одежду зеленого цвета (национальный цвет Ирландии), прикалывают трилистник на удачу и выходят на улицы, чтобы принять участие в гуляньях, парадах, вечеринках.

* День гречневой каши в России

В России 17 марта празднуют неофициальный праздник в честь гречневой каши, которая с давних времен сохраняет статус одного из самых популярных блюд национальной кухни. Гречку подают в детсадах, школах, больницах, санаториях, так как она считается диетической, питательной и богатой железом и магнием. Из гречки можно приготовить и изысканные блюда. В кафе и ресторанах подают кашу с грибами, овощами или мясом.

* День основания Московского княжества

В Московской области 17 марта отмечается День основания Московского княжества. Этот праздник установлен в честь образования в XIII веке княжества, которое сыграло ключевую роль в истории России, став ядром объединения русских земель и формирования российского государства. Это историческое событие связано с именем благоверного князя Даниила Московского, младшего сына Александра Невского. Именно он начал развивать территорию княжества, получив Москву в удел по завещанию отца. 17 марта Русская православная церковь чтит память святого Даниила Московского, который скончался в этот день в 1303 году.

* День единения Ингушетии с Россией

17 марта в республике Ингушетия отмечается День единения с Россией. Этот праздник установлен в честь вхождения Ингушетии в состав Российской империи в 1770 году и символизирует начало совместной истории двух народов.

* День «Будьте счастливы»

17 марта выбрали для неофициального праздника, который популярен в соцсетях. Он призывает ценить маленькие радости и мгновения счастья. Люди говорят друг другу комплименты, делают добрые дела и публикуют позитивные посты в соцсетях.

Какие праздники отмечаются 17 марта в других странах

* День эвакуации — США. 17 марта 1776 года британские войска покинули Бостон после осады колонистов. В память об этом историческом событии в США ежегодно проходят праздничные церемонии, а у жителей Бостона это выходной. День эвакуации совпадает с Днем святого Патрика, поэтому бостонцы отмечают сразу два торжества.

* День национального бокса муай-тай — Таиланд. Праздник посвящен традиционному боевому искусству муай-тай — важной части тайской культуры. Дата выбрана в память о легендарном бойце по имени Най Кханом Том, который, согласно преданию, сразился с чужеземными противниками и прославил тайский бокс. В праздник проходят показательные поединки и фестивали. Кстати, чествуют муай-тай в Таиланде не только 17 марта, но и 6 февраля.

Церковные праздники 17 марта

* День памяти благоверного князя Даниила Московского

Князь Даниил родился в 1261 году во Владимире и был четвертым сыном Александра Невского. В раннем детстве мальчик лишился отца, а позже — и матери, праведной Вассы. В 11 лет он получил в наследство Москву и прилегающие к ней земли.

По преданиям, Даниил был благочестивым человеком, стремился решать проблемы мирно. В то время удельные князья воевали за территории, и занявший Муром, Суздаль, Коломну, Дмитров и Можайск князь Александр Александрович покусился на Москву. Чтобы избежать кровопролития и спасти жителей, Даниил пустил брата на свои территории. Захватчики разорили княжество, но Даниил смиренно принял все тяготы. В 1295 году он был вынужден выступить против брата, однако открытого конфликта удалось избежать.

Но на этом притязания на Московское княжество не закончились: рязанский князь планировал напасть на Москву, заручившись поддержкой монголо-татар. Тогда Даниил подошел с войском к Рязани и разбил врагов. В 1302 году Даниилу Московскому отошел Переславль, что положило начало объединению русских земель.

Благоверный князь Даниил известен как основатель церквей и монастырей. Благодаря его заделу церковная верховная власть в 1325 году была официально перенесена в Москву. Одно из знаковых сооружений, построенных князем, — Данилов монастырь.

В 1303 году Даниил тяжело заболел. Он принял схиму и завещал похоронить себя в созданной им обители на общем кладбище. Скончался он 4 марта (17 марта по новому стилю). В 1652 году его мощи были обретены нетленными.

17 марта Православная церковь также чтит память: • преподобного Герасима, иже на Иордане;

• преподобного Герасима Вологодского;

• благоверного князя Василия Ростовского;

• преподобномученика Иоасафа Снетогорского, Псковского;

• мучеников Павла и Иулиании;

• преподобного Иакова постника;

• святителя Григория, епископа Констанции Кипрской;

• священномученика Александра Лихарева, пресвитера. Католическая церковь в этот день вспоминает: • Гертруду Нивельскую;

• святого Патрика;

• Иосифа Аримафейского.

Народные праздники и приметы 17 марта

* Герасим Грачевник

На Руси день памяти преподобного Герасима в народной традиции получил название Герасим Грачевник. В это время с юга обычно возвращались грачи, которых наши предки считали предвестниками настоящей весны. В народе говорили: «Герасим Грачевник грача на Русь ведет».

В этот день хозяйки пекли обрядовое печенье в форме птиц и занимались уборкой: считалось, что необходимо «вымести» из дома кикимору и выгнать злых духов. В избах читали заговоры, чтобы нечисть покинула жилище.

Приметы

Если грачи прилетели, весна будет ранней: через три недели можно начинать сев.

Птицы радостно кружатся и играют в небе — погода будет ясной.

Вороны громко каркают — жди дождя и сырости.

Если грачи запаздывают на Герасима, весна будет затяжной, а год — неурожайным.

Какие исторические события произошли 17 марта

* 1611 год — польско-литовский гарнизон устроил резню в Москве, спровоцировав Московское восстание и гибель около семи тысяч москвичей.

* 1825 год — в испанской части острова Санто-Доминго провозгласили создание Доминиканской республики.

* 1861 год — в Российской империи обнародован манифест Александра II об отмене крепостного права, положивший начало освобождению крестьян от помещичьей зависимости.

* 1898 год — впервые исполнена классическая неаполитанская песня «O sole mio».

* 1948 год — пять западноевропейских стран — Великобритания, Франция, Бельгия, Нидерланды и Люксембург — подписали Брюссельский пакт о создании военного союза. Этот договор заложил основу для последующего формирования НАТО.

* 1950 год — американские ученые из Калифорнийского университета объявили о получении нового химического элемента под номером 98 — калифорний.

* 1959 год — Далай-лама XIV бежал из Тибета после подавления антикитайского восстания. Ночью 17 марта он тайно покинул Лхасу и вскоре нашел убежище в Индии, где возглавил правительство Тибета в изгнании.

* 1966 год — искусственный спутник «Космос-112» выведен ракетой-носителем «Восток-2» на орбиту Земли. Этот пуск считается первым в истории космодрома Плесецк.

* 1991 год — в СССР состоялся референдум, в ходе которого большинство граждан высказались за сохранение Союза, однако через несколько месяцев страна все равно распалась.

* 1992 год — в ЮАР прошел исторический референдум среди белых избирателей, на котором подавляющее большинство поддержало прекращение политики апартеида официальной расовой сегрегации. Это решение положило начало переходу страны к равноправию граждан.

* 2024 год — Владимир Путин победил на выборах президента России, набрав 87% голосов.

Дни рождения и юбилеи 17 марта

* В 763 году родился Харун аль-Рашид — легендарный багдадский халиф эпохи Аббасидов, упоминаемый в сказках «Тысяча и одна ночь».

* В 1834 году родился Готтлиб Даймлер — немецкий инженер и изобретатель, один из пионеров автомобилестроения, создатель первого мотоцикла, сооснователь компании, ставшей частью Mercedes-Benz.

* В 1856 году родился Алексей Кожевников — российский врач-психиатр, один из основоположников невропатологии в стране.

* В 1856 году родился Михаил Врубель — знаменитый русский художник, мастер модерна и символизма, автор картин «Демон сидящий», «Царевна-Лебедь» и других.

* В 1901 году родился Альфред Ньюман — кинокомпозитор, девятикратный лауреат премии «Оскар».

* В 1919 году родился Нэт Кинг Коул — американский джазовый пианист и певец, исполнивший множество эстрадных хитов середины XX века.

* В 1908 году родился Борис Полевой — советский писатель и журналист, автор «Повести о настоящем человеке».

* В 1938 году родился Рудольф Нуриев — выдающийся артист балета, уроженец СССР, впоследствии работавший на мировых сценах; один из самых известных танцовщиков XX века.

* В 1949 году родился Алексей Катышев — звезда фильмов «Огонь, вода и... медные трубы» и «Варвара-краса, длинная коса».

* В 1969 году родился Александр Маккуин — дизайнер, основатель собственного модного дома.

* Кто отмечает дни рождения

* 79 лет исполняется Аристарху Ливанову — актеру театра и кино, народному артисту Российской Федерации.

* 78 лет исполняется Уильяму Гибсону — американскому писателю-фантасту, основателю жанра киберпанк, автору культового романа «Нейромант».

* 77 лет исполняется Бернару Фарси — французскому актеру, звезде цикла фильмов «Такси».

* 75 лет исполняется Курту Расселу — американскому актеру кино, звезде фильмов «Побег из Нью-Йорка» и многих других.

* 69 лет исполняется Дмитрию Астрахану — режиссеру театра и кино («Все будет хорошо», «Подари мне лунный свет». «Высоцкий. Спасибо, что живой»).

* 68 лет исполняется Алексею Рязанцеву — российскому актеру дубляжа, озвучившему профессора зельеварения Северуса Снейпа в цикле фильмов о Гарри Поттере.

* 67 лет исполняется Андрею Белоусову — министру обороны Российской Федерации.

* 54 года исполняется Оксане Грищук — советской и российской фигуристке, двукратной олимпийской чемпионке в танцах на льду (1994, 1998 годы, в паре с Евгением Платовым).

* 52 года исполняется Сергею Кравцову — министру просвещения Российской Федерации.

* 38 лет исполняется Граймс (настоящее имя Клэр Элис Буше) — певице, автору песен, матери двух детей Илона Маска.

* 34 года исполняется Джону Бойега — британскому актеру, который прославился ролью Финна в новой трилогии «Звездные войны».

* 31 год исполняется Елизавете Арзамасовой — актрисе, звезде сериала «Папины дочки».