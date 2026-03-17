В России ограниченно годным по ряду категорий могут запретить службу по контракту

Минобороны предложило обновить список ограничений для контрактной службы
Министерство обороны России предложило расширить перечень психических расстройств и расстройств поведения, при которых граждане, признанные ограниченно годными к военной службе, не смогут заключить контракт в период мобилизации, военного положения и в военное время. Проект приказа главы ведомства Андрея Белоусова опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

В обновленный перечень психических расстройств включены: органическое кататоническое, бредовое (шизофреноподобное), аффективное, тревожное, диссоциативное расстройства, легкие когнитивные нарушения при органических расстройствах.

«Психические расстройства и расстройства поведения, вызванные употреблением психоактивных веществ; острые полиморфные психотические расстройства (в том
числе ассоциированные с острым стрессом), шизофрения, хронические бредовые расстройства, шизотипические расстройства, шизоаффективные расстройства, хронические аффективные расстройства», — говорится в тексте документа.

Также в списке указаны фобические и тревожные расстройства, другие тревожные расстройства, обсессивно-компульсивные расстройства, посттравматическое стрессовое расстройство, диссоциативные (конверсионные) расстройства.

Кроме того, в текст включены расстройства психологического (психического) развития, эмоциональные расстройства и расстройства поведения, начинающиеся обычно в детском и подростковом возрасте, и умственная отсталость.

30 января Андрей Белоусов утвердил расширенный список медицинских противопоказаний, препятствующих подписанию контракта на прохождение военной службы в период мобилизации, военного положения или в военное время для лиц с категорией «ограниченно годен».

Согласно документу, работа над которым велась с сентября 2025 года, количество заболеваний, исключающих возможность службы по контракту для данной категории граждан, возросло с 26 до 35 наименований.

Ранее в Минобороны рассказали о контракте для операторов БПЛА.

 
