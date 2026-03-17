Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Бизнес

Россияне почти перестали хранить сбережения дома

Даша Зайцева/«Газета.Ru»

В настоящее время лишь 12% опрошенных россиян хранят сбережения дома. Это антирекорд за последние 10 лет. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Rodin.Capital (есть у «Газеты.Ru»).

Годом ранее этот показатель был на уровне 20%, в 2024 году — около 25%. При этом еще 10 лет назад 60% россиян хранили все или большую часть сбережений дома.

75% опрошенных предпочитают хранить деньги в банке, оставшиеся 13% предпочитают комбинированный способ: часть средств в банке, часть — дома. 
45% респондентов имеют один вклад, где аккумулируются все сбережения. Еще 25% имеют два депозита, 16% — три, 14% — свыше четырех. 

Самая популярная цель накоплений у опрошенных — «на всякий случай, про запас». При этом сбережения, которые позволят покрыть расходы на протяжении более трех месяцев, имеют лишь 40% россиян. 
Средний депозит в банке составляет на текущий момент около 500–700 тыс. рублей, однако сильно варьируется от региона. 

«На сокращение показателя повлияла совокупность факторов. Во-первых, рост ставок по вкладам. Во-вторых, относительно стабильная ситуация на финансовом рынке и отсутствие крупных отзывов лицензий. В-третьих, рост финансовой грамотности и понимание, что хранение дома сбережений  обесценивает их. 
Кроме того, с каждым годом растет доля тех, кто пытается пробовать различные инструменты инвестирования для получения регулярного пассивного дохода», — отметил финансовый советник и основатель Rodin.Capital Алексей Родин.

В опросе приняли участие 3146 человек в возрасте от 25 до 65 лет, проживающих в 51 регионе России и имеющих постоянный доход.

Ранее россиян предупредили о снижении ставок по вкладам.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
