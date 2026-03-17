Россияне почти перестали хранить сбережения дома

В настоящее время лишь 12% опрошенных россиян хранят сбережения дома. Это антирекорд за последние 10 лет. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Rodin.Capital (есть у «Газеты.Ru»).

Годом ранее этот показатель был на уровне 20%, в 2024 году — около 25%. При этом еще 10 лет назад 60% россиян хранили все или большую часть сбережений дома.

75% опрошенных предпочитают хранить деньги в банке, оставшиеся 13% предпочитают комбинированный способ: часть средств в банке, часть — дома.

45% респондентов имеют один вклад, где аккумулируются все сбережения. Еще 25% имеют два депозита, 16% — три, 14% — свыше четырех.

Самая популярная цель накоплений у опрошенных — «на всякий случай, про запас». При этом сбережения, которые позволят покрыть расходы на протяжении более трех месяцев, имеют лишь 40% россиян.

Средний депозит в банке составляет на текущий момент около 500–700 тыс. рублей, однако сильно варьируется от региона.

«На сокращение показателя повлияла совокупность факторов. Во-первых, рост ставок по вкладам. Во-вторых, относительно стабильная ситуация на финансовом рынке и отсутствие крупных отзывов лицензий. В-третьих, рост финансовой грамотности и понимание, что хранение дома сбережений обесценивает их.

Кроме того, с каждым годом растет доля тех, кто пытается пробовать различные инструменты инвестирования для получения регулярного пассивного дохода», — отметил финансовый советник и основатель Rodin.Capital Алексей Родин.

В опросе приняли участие 3146 человек в возрасте от 25 до 65 лет, проживающих в 51 регионе России и имеющих постоянный доход.

Ранее россиян предупредили о снижении ставок по вкладам.