В ходе атаки беспилотников на Корочу в Белгородской области пострадали пять человек

Гладков: город Корочу атаковали два украинских дрона
Два украинских беспилотных летательных аппарата атаковали город Корочу в Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

В результате взрыва дрона возле социального объекта пострадали пятеро молодых людей. Медики скорой оказали всем пострадавшим необходимую помощь, от госпитализации они отказались.

В социальном объекте были выбиты окна и осколками посечен фасад. Кроме того, выбиты окна в трех квартирах двух многоквартирных домов и в двух частных домах. Осколки также посекли шесть легковых автомобилей.

Второй дрон повредил крышу, фасад и остекление объекта торговли.

15 марта украинский беспилотный летательный аппарат атаковал автомобиль в селе Ржевка в Белгородской области. Находившийся в салоне мужчина получил слепые осколочные ранения рук и минно-взрывную травму.

За три дня до этого в районе села Бессоновка в Белгородской области в результате удара беспилотника по автомобилю водитель получил серьезные ранения, его спасти не удалось.

Ранее украинский дрон ударил по мужчине на велосипеде в Белгородской области.

 
Полмиллиона за мужской декрет. Что известно об идее ввести в России "отцовский капитал"
