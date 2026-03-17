В России 80% заявок на автокредиты получают отказ

Доля отказов по заявкам на автокредиты в феврале этого года снизилась на 6,7% по сравнению с предыдущим месяцем, и составила 80%. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

«После стабилизации в предыдущие несколько месяцев в феврале 2026 года одобрение банками заявок граждан на автокредиты немного выросло, но по-прежнему находится на низком уровне. Банки в условиях серьезных ограничений по кредитованию граждан с высокой долговой нагрузкой не спешат повышать свой аппетит к риску», — прокомментировал ситуацию директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Отмечается, что в феврале 2026 года среди 30 лидеров по количеству поданных заявок на автокредиты наибольшие доли отказов были зафиксированы в следующих регионах: Иркутская область — 87,8%, Красноярский край — 85,6%, Алтайский край — 85,3%, Кемеровская область — 83,8% и Краснодарский край — 82,7%.

Самые низкие показатели отказов отмечены в топ-30 регионах в следующих регионах: Чувашия — 72,8%, Санкт-Петербург — 73,3%, Вологодская область — 73,7%, Воронежская область — 74,6% и Татарстан — 74,9%. В Москве показатель отказов в тот же период составил 76,2%.

До этого в автокредитах под минимальный процент увидели скрытый доход. Россияне, оформившие автокредиты под 0-0,01% годовых, столкнулись с доначислением налога.

Ранее были спрогнозированы ставки по кредитам в 2026 году.

 
