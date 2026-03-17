В Гаване беспокойно: на Кубе вновь произошел тотальный блэкаут

На Кубе в очередной раз произошел полный блэкаут: энергетическая система островного государства полностью вышла из строя, начата процедура восстановления. Это уже второй подобный сбой за последние две недели. После трех месяцев нефтяной блокады со стороны США ситуация на Кубе близка к гуманитарной катастрофе: отключения электричества стали нормой, население сталкивается с нехваткой продовольствия. На этом фоне президент США Дональд Трамп снова выступил с угрозами в адрес кубинских властей, заявив, что после завершения атаки на Иран он «займется» Кубой.

16 марта на Кубе вновь произошло полное отключение подачи электроэнергии, принимаются меры по возобновлению работы, сообщила государственная компания Unión Eléctrica de Cuba.

«Произошло полное отключение Национальной электроэнергетической системы. Начинают применяться протоколы по восстановлению», — сообщила компания в соцсети X.

События развиваются на фоне нефтяной блокады, установленной в отношении острова Соединенными Штатами. Сбои в работе электросистемы случаются регулярно: предыдущий блэкаут произошел менее двух недель назад, 4 марта, и был связан с аварией на ТЭЦ «Антонио Гитеррас». Через несколько дней, 10 марта, без электричества остался столичный регион. Это уже вызывает на острове общественные волнения: за последние десять дней фиксировались протестные акции, одна из которых завершилась нападением на региональный комитет партии с последующим задержанием участников.

Власти заявили, что не потерпят безнаказанности таких действий и давления извне. В республике арестовали десятерых граждан Панамы, которые готовили антиправительственные плакаты для организации протестов. Выяснилось, что после выполнения задания им обещали выплатить от $1 тыс. до $1,5 тыс. Подозреваемые признали вину, однако установить заказчика официально не удалось.

«Куба хочет сделки»

29 января президент США Дональд Трамп подписал указ о введении в стране чрезвычайного положения из-за угрозы безопасности со стороны Кубы. Документ дает Белому дому право введения дополнительных пошлин в отношении любой страны, которая прямо или косвенно поставляет на Кубу нефть. Для обоснования этих мер в документе указано, что кубинские власти сотрудничают с враждебными США странами и организациями, включая Россию, Китай, Иран, а также ХАМАС и «Хезболлу».

В понедельник, накануне блэкаута, американский президент заявил о скором заключении с Кубой сделки. А если соглашение сорвется — Вашингтону придется принять в отношении Гаваны дополнительные меры.

«Куба хочет заключения сделки, и я думаю, мы либо скоро заключим сделку, либо сделаем то, что должны», — сказал Трамп журналистам.

По его словам, стороны уже ведут переговоры, однако внимание Белого дома будет переключено на Кубу лишь по завершении военной операции в Иране.

Ранее американский лидер неоднократно выступал с угрожающими заявлениями в отношении Кубы. Так, в январе в интервью радиоведущему Хью Хьюитту он заявил, что США рано или поздно нападут на остров.

«Прийти и взорвать там все к черту, большего давления и быть не может», — заявил Трамп.

В начале марта президент США не исключил «дружественного захвата Кубы».

«Кубинское правительство ведет с нами переговоры. Как вы знаете, у них большие неприятности. У них нет денег. Сейчас у них нет ничего. Но они ведут переговоры с нами. И, возможно, мы совершим дружеский захват Кубы », — сказал Трамп, отвечая на вопросы журналистов на лужайке перед Белым домом.

По словам американского лидера, переговоры ведет госсекретарь Марко Рубио. Его родители — уроженцы Кубы, эмигрировавшие в США в 1956 году.

«Марко Рубио занимается этим вопросом, и на очень высоком уровне. И, знаете, у них нет денег, у них нет нефти, у них нет еды. И сейчас нация действительно находится в тяжелом положении, и им нужна наша помощь», — говорил Трамп.