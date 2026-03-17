Стало известно, какая случайность спасла жизнь Моджтабе Хаменеи

Telegraph: Моджтаба Хаменеи избежал гибели, выйдя перед обстрелом в сад
Hamed Jafarnejad/ISNA/WANA/Reuters

Верховный лидер Ирана смог избежать гибели при ракетном ударе лишь благодаря тому, что перед атакой вышел в сад. Об этом, ссылаясь на обращение высокопоставленного иранского чиновника Мазахера Хоссейни к командирам Корпуса стражей исламской революции (КСИР), сообщает британская газета The Daily Telegraph.

Хоссейни, который являлся главой канцелярии погибшего при том же ракетном ударе верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, подчеркнул, что Моджтаба спасся лишь благодаря «воле Аллаха». Перед самым обстрелом он вышел по какому-то делу в сад, и ракета попала в здание в тот момент, когда Моджтаба уже возвращался назад. Поэтому он получил лишь легкое ранение в ногу. Его жена Захра Хадад Адель и сын были убиты на месте. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

12 марта британская газета The Sun написала, что Моджтаба Хаменеи получил тяжелые ранения в результате авиаудара. По данным журналистов, верховный лидер Ирана лишился одной или обеих ног, у него также повреждены печень или желудок. Издание сообщило, что сын Хаменеи находится в коме.

Ранее Песков не стал отвечать на слухи о тайном приезде сына Хаменеи в Москву.

 
Появился обновленный список профессий, в которых россиян заменит ИИ. Кому пора беспокоиться
