В России контрольные ведомства сокращают штат из-за внедрения ИИ и дронов

Власти сократили численность контролеров бизнеса — в прошлом году их штат уменьшили на 10%. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на документы аппарата правительства.

Отмечается, что это происходит на фоне цифровизации надзора: для проверок все чаще используют не инспекторов, а дроны и искусственный интеллект (ИИ).

«В 2025-м контрольные органы провели 273 тыс. проверок бизнеса — это на 7% меньше, чем годом ранее. За последние шесть лет их количество сократилось почти в шесть раз», — говорится в материале.

Такое снижение во многом объясняется внедрением технологий, которые позволяют следить за соблюдением правил дистанционно.

При этом еще в 2024 году был подписан указ об оптимизации численности работников территориальных госорганов — речь шла примерно о 400 тыс. человек. По словам источника, провести сокращения удалось безболезненно благодаря цифровизации.

В настоящее время дроны и искусственный интеллект наиболее активно применяют Росреестр, Россельхознадзор и Росприроднадзор. Однако доля проверок при помощи БПЛА в России составляет около 3%. В 2026 году власти планируют довести ее до 10%, а ИИ в перспективе могут внедрить еще в 22 ведомства.

4 марта президент РФ Владимир Путин заявил, что в России необходимо активнее внедрять передовые решения и технологии искусственного интеллекта в образовательный процесс.

Глава государства подчеркнул: действовать при этом надо очень аккуратно и сбалансированно. По его словам, нельзя допускать искажения и упрощения образовательного процесса, а также замены поиска и получения знаний готовыми компьютерными решениями.

Ранее в Госдуме прокомментировали создание комиссии по вопросам ИИ.