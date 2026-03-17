Израиль заявил о начале новых ударов по Тегерану и Бейруту

ЦАХАЛ: начата широкомасштабная серия ударов по инфраструктуре Тегерана и Бейрута
Израиль начал широкомасштабную серию ударов по столицам Ирана и Ливана. Об этом сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

В заявлении говорится, что удары наносятся по инфраструктуре иранского «террористического режима» по всему Тегерану и по «террористической инфраструктуре» шиитской организации «Хезболла» в Бейруте.

17 марта сообщалось, что свыше миллиона ливанцев выехали из южных районов республики и с окраин Бейрута за последние две недели из-за военной эскалации.

За день до этого министр обороны еврейского государства Исраэль Кац заявил, что жители южного Ливана не вернутся в свои дома, пока не будет «гарантирована» безопасность на севере Израиля.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Ранее в Иране допустили начало Израилем и США новой кампании.

 
Появился обновленный список профессий, в которых россиян заменит ИИ. Кому пора беспокоиться
