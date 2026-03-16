Николь Кидман — в перьях, Энн Хэтэуэй — в цветах. Лучшие наряды «Оскара — 2026»

В ночь на 16 марта в Калифорнии состоялась 98-я ежегодная церемония вручения премии «Оскар». На красной дорожке собрались номинанты премии и звезды мирового уровня.

Среди обладательниц самых запоминающихся образов — 63-летняя Деми Мур в платье Gucci, выполненном из перьев, а также актриса Эль Фаннинг в пышном белом платье принцессы с цветочным узором.

Кайли Дженнер пришла поддержать своего возлюбленного Тимоти Шаламе в блестящем красном платье Schiaparelli, ее кавалер выбрал белый смокинг. Энн Хэтэуэй восхитила публику расшитым цветами черным платьем от Valentino и россыпью бриллиантов на шее.

Актриса Кирстен Данст и исполнительница главной роли в картине «Сентиментальная ценность» Ренате Реинсве выбрали строгие образы от Celine и Louis Vuitton. Джесси Бакли пришла в платье Chanel с открытыми плечами и сочетанием розового и красного цветов, а звезда «Аноры» Майки Мэдисон появилась в откровенном красном платье с разрезом до бедра.

