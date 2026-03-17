В 2025 году не окупились 88% фильмов с государственной поддержкой

Лишь 5 из 41 российских фильмов с господдержкой окупились в 2025 году

В 2025 году лишь 5 из 41 российских фильмов, снятых при государственной поддержке, смогли окупиться в прокате, тогда как 36 проектов не достигли точки безубыточности. Таким образом, 88% таких картин оказались коммерчески неуспешными, что заметно хуже результатов предыдущего года. К таким выводам пришел Исследовательский центр КГ PROGRESS, проанализировав данные Фонда кино, министерства культуры, ЕАИС и сервиса Кинопоиск.

«Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования.

Для сравнения, в 2024 году из 23 фильмов с господдержкой не окупились 18 проектов — около 78%. Несмотря на то что бюджеты крупнейших релизов в 2025 году выросли и несколько картин впервые приблизились к отметке 1 млрд рублей и выше, коммерческая эффективность государственной поддержки в целом снизилась.

Самым прибыльным фильмом среди поддержанных государством проектов стал «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича» — картина заработала около 1,39 млрд рублей сверх производственного бюджета, став лидером года по коммерческому результату.

На втором месте оказался фильм «Папины дочки. Мама вернулась», который принес более 515 млн рублей прибыли, а третью позицию занял «Финист. Первый богатырь» — его кассовые сборы превысили бюджет примерно на 341 млн рублей.

Также окупился фильм «Пророк. История Александра Пушкина», однако его финансовый результат оказался значительно скромнее — около 37 млн рублей сверх затрат.

При этом несколько крупных проектов года показали значительный недобор до точки безубыточности. Самым большим финансовым провалом стал фильм «Злой город» — ему не хватило более 1,86 млрд рублей до окупаемости.

К числу наиболее убыточных также относятся:

— «Письмо Деду Морозу» — минус 1,59 млрд рублей;

— «В списках не значился» — минус 1,54 млрд рублей;

— «Роднина» — минус 1,50 млрд рублей;

— «Северный полюс» — минус 1,21 млрд рублей;

— «Первый на Олимпе» — минус 1,20 млрд рублей;

— «Кракен» — минус 1,07 млрд рублей.

Фильм «Кракен» выделяется особенно: он получил один из крупнейших объемов государственной поддержки — около 760 млн рублей, однако все равно не приблизился к окупаемости и оказался среди крупнейших коммерческих неудач года.

«В 2025 году заметно усилилась ставка на масштабные проекты с бюджетами около и выше миллиарда рублей, однако это не привело к росту коммерческой эффективности. Напротив, доля неокупившихся фильмов выросла. В целом результаты 2025 года показывают противоречивую динамику: объемы финансирования и бюджеты крупнейших проектов растут, но доля коммерчески успешных фильмов сокращается. В итоге рынок фактически зависит от ограниченного числа хитов, которые компенсируют слабые результаты основной массы релизов», — отмечает основатель КГ PROGRESS Дмитрий Солопов.

