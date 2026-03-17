Владивосток накрыл смог от природных пожаров

Дым от природных пожаров в Приморском крае накрыл Владивосток. Об этом рассказали РИА Новости в Приморском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Примгидромет).

Уточняется, что по всему городу, включая остров Русский, наблюдается задымление. Запаха гари при этом нет, но видимость снижена, особенно сильно в центре населенного пункта.

«У нас ветра нет, поэтому смог. К вечеру ситуация улучшится», — подчеркнули в Примгидромете.

Кроме того, источник отметил: смог связан именно с пожарами в Приморье, а к завтрашнему дню ситуация с задымлением во Владивостоке должна стать намного лучше.

4 марта сообщалось, что жители города ощущают запах дыма из-за пожаров в Китае, в некоторых районах появилась заметная дымка, словно населенный пункт окутало легкой пеленой.

В Приморском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды тогда рассказали, что запах дыма приносит во Владивосток со стороны КНР и приграничных районов Приморья северный и северо-западный ветер.

Ранее в Приморье потушили крупный пожар.