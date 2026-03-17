В России придумали антибактериальный крем с экстрактом сныти против фурункулов

В НовГУ разработали рецепт антибактериального крема с экстрактом листьев сныти обыкновенной. Использование растительного препарата позволяет крему обладать меньшей токсичностью по сравнению с синтетическими аналогами, реже вызывать аллергию и другие нежелательные побочные эффекты. В перспективе он может применяться против фурункулов, которые вызваны золотистым стафилококком, рассказали «Газете.Ru» в НовГУ.

Сныть обыкновенная — многолетнее растение семейства Сельдерейные (Зонтичные). В народной медицине используется как противовоспалительное и ранозаживляющее средство для лечения ожогов, ран и различных воспалений.

Крем, разработанный учеными, может быть использован в качестве антибактериального средства в отношении грамположительных бактерий, в том числе золотистого стафилококка — Staphylococcus aureus. При кожных формах характерны гнойные поражения: фурункулы, карбункулы, абсцессы. Кожа в пораженной области становится красной, горячей на ощупь, появляется болезненная припухлость. В тяжелых случаях может развиться флегмона — разлитое гнойное воспаление подкожной клетчатки.

Золотистый стафилококк — одна из четырех самых частых причин внутрибольничных инфекций, часто вызывая послеоперационные раневые инфекции.

«Лекарственные средства, в состав которых входят растительные компоненты, имеют ряд преимуществ в отношении синтетических препаратов. Они характеризуются широким спектром терапевтического действия, так как содержат целый комплекс биологически активных веществ, поэтому оказывают благоприятное воздействие на весь организм и хорошо переносятся пациентами. Характеризуются низкой токсичностью, при достаточно высокой эффективности. Практически отсутствуют нежелательные побочные эффекты (в том числе аллергические реакции), что дает возможность длительно применять данное средство», — рассказала автор проекта Анастасия Баранова.

На данный момент получены три опытных образца, изучены их физико-химические свойства, подтверждены стабильность и технологические характеристики оптимального состава. Однако необходимо провести еще ряд исследований, чтобы возможно было производить лекарственный препарат в промышленных масштабах. В перспективе возможно изучение эффективности крема в отношении различных патогенных микроорганизмов. Также необходимо провести доклинические исследования на животных, а затем на людях.

Ранее врач рассказала, какие препараты для взрослых нельзя давать детям.