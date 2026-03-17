Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Наука

В России придумали антибактериальный крем с экстрактом сныти против фурункулов

В НовГУ создали антибактериальный крем из сныти против фурункулов
Rido/Shutterstock/FOTODOM

В НовГУ разработали рецепт антибактериального крема с экстрактом листьев сныти обыкновенной. Использование растительного препарата позволяет крему обладать меньшей токсичностью по сравнению с синтетическими аналогами, реже вызывать аллергию и другие нежелательные побочные эффекты. В перспективе он может применяться против фурункулов, которые вызваны золотистым стафилококком, рассказали «Газете.Ru» в НовГУ.

Сныть обыкновенная — многолетнее растение семейства Сельдерейные (Зонтичные). В народной медицине используется как противовоспалительное и ранозаживляющее средство для лечения ожогов, ран и различных воспалений.

Крем, разработанный учеными, может быть использован в качестве антибактериального средства в отношении грамположительных бактерий, в том числе золотистого стафилококка — Staphylococcus aureus. При кожных формах характерны гнойные поражения: фурункулы, карбункулы, абсцессы. Кожа в пораженной области становится красной, горячей на ощупь, появляется болезненная припухлость. В тяжелых случаях может развиться флегмона — разлитое гнойное воспаление подкожной клетчатки.

Золотистый стафилококк — одна из четырех самых частых причин внутрибольничных инфекций, часто вызывая послеоперационные раневые инфекции.

«Лекарственные средства, в состав которых входят растительные компоненты, имеют ряд преимуществ в отношении синтетических препаратов. Они характеризуются широким спектром терапевтического действия, так как содержат целый комплекс биологически активных веществ, поэтому оказывают благоприятное воздействие на весь организм и хорошо переносятся пациентами. Характеризуются низкой токсичностью, при достаточно высокой эффективности. Практически отсутствуют нежелательные побочные эффекты (в том числе аллергические реакции), что дает возможность длительно применять данное средство», — рассказала автор проекта Анастасия Баранова.

На данный момент получены три опытных образца, изучены их физико-химические свойства, подтверждены стабильность и технологические характеристики оптимального состава. Однако необходимо провести еще ряд исследований, чтобы возможно было производить лекарственный препарат в промышленных масштабах. В перспективе возможно изучение эффективности крема в отношении различных патогенных микроорганизмов. Также необходимо провести доклинические исследования на животных, а затем на людях.

Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!