В Афганистане заявили об увеличении числа погибших при ударе Пакистана по Кабулу

Tolo news: число погибших при атаке Пакистана на Афганистан достигло 400
Britta Pedersen/ZB/Global Look Press

Число погибших в результате авиаудара Пакистана по столице Афганистана Кабулу увеличилось до 400. Об этом рассказал телеканал Tolo news со ссылкой на заместителя пресс-секретаря афганского правительства Хамдуллу Фитрата.

При этом не менее 250 человек получили ранения.

16 марта пресс-секретарь верховного лидера Афганистана Забиулла Моджахед заявил, что Военно-воздушные силы Пакистана атаковали центр реабилитации наркозависимых в Кабуле, в результате чего есть убитые и раненые. Он пообещал, что эта атака не останется без ответа.

До этого Афганистан начал военную приграничную операцию против Пакистана, заявил представитель правительства Забиулла Моджахед. По его данным, бои зафиксированы в провинциях Хост, Пактия, Нуристан и ряде других районов, расположенных вдоль линии Дюранда — непризнанной Кабулом границы двух государств. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Пакистан атаковал авиабазу Баграм в Афганистане.

 
Появился обновленный список профессий, в которых россиян заменит ИИ. Кому пора беспокоиться
