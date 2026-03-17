Стубб призвал страны НАТО серьезно отнестись к словам Трампа

Президент Финляндии Александр Стубб призвал серьезно относиться ко всему, что говорит американский лидер Дональд Трамп о плохом будущем НАТО. Об этом он заявил агентству Bloomberg.

«Мы, безусловно, должны серьезно относиться ко всему, что говорит президент Соединенных Штатов», — подчеркнул Стубб.

Таким образом он прокомментировал призыв Трампа странам НАТО направить корабли для обеспечения судоходства через Ормузский пролив.

«Те страны, которые обладают возможностями и желанием помочь Соединенным Штатам, сделают это и должны это сделать», — заявил Стубб.

Финский лидер добавил, что НАТО — оборонительный блок, и «как таковой не занимается военными атаками».

16 марта американский постпред при НАТО Мэтт Уитакер заявил, что США будут настаивать на том, чтобы их союзники по НАТО направили корабли для обеспечения судоходства через Ормузский пролив. В этот же день верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас сообщила, что конфликт на Ближнем Востоке не является «войной Европы». Впоследствии президент США Дональд Трамп раскритиковал нежелание союзников входить в коалицию по Ормузскому проливу.

Ранее в Германии назвали концом НАТО применение пятой статьи договора альянса.

 
