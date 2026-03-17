В России подорожали морковь и яйца

Экономист Абрамов: морковь в РФ подорожала на 8% за неделю, яйца — почти на 5%

Морковь в российских магазинах подорожала на 8%, а куриные яйца — на 4,8% за неделю с 7 по 14 марта. Об этом «Газете.Ru» рассказал создатель Индекса Мишек, заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков ИПЭИ Президентской академии Александр Абрамов.

«За неделю с 7 по 14 марта значение Индекса Мишек выросло на 0,6% по сравнению с его снижением на -0,1% неделю назад. За неделю снизились цены на самый дешевый белый хлеб (-4,3%). Выросли цены на морковь (+8,0%) и яйца «Окские» категории С1 (+4,8%). Цены остальных товаров в индексе не изменились. В годовом выражении значение Индекса Мишек увеличилось на 0,3% к 14 марта по сравнению с его снижением на 0,3% неделю назад», — отметил Абрамов.

За год подорожали детский мармелад Fruit-Tella (+41,6%), яйца «Окские» категории С1 (+8,3%), подсолнечное масло «Олейна» (+6,5%), сельдь «Матиас» (+6,3%), белый хлеб (+4,8%), морковь (+3,8%) и куриные тушки «Каждый день» (+2,9%).

За год подешевели черный чай «Акбар» (-24,4%), плавленый сырный продукт «Фетакса» (-22,2%), бананы (-15,2%) и молоко «Домик в деревне» 3,2% жирности (-7,7%). Цены на апельсиновый сок J7, сливочное масло 72,5% жирности и конфеты «Мишка косолапый» за год не изменились.

Согласно данным Минэкономразвития, годовая инфляция в России на 10 марта 2026 года достигла 5,84%.

