«Должны вприпрыжку бежать»: Трамп отчитал страны НАТО за отказ помочь с Ираном

Дональд Трамп раскритиковал союзников за отказ помочь США с Ираном и предоставить минные тральщики для разблокировки Ормузского пролива. Он заявил, что Вашингтон 40 лет защищает своих партнеров и те «должны вприпрыжку бежать на помощь». Американский лидер ранее призвал некоторые страны присоединиться к коалиции по охране пролива — однако, по данным СМИ, усилия не увенчались успехом. Как заявляют в ЕС, конфликт с Ираном — «не война Европы».

Президент США Дональд Трамп раскритиковал союзников за отказ помогать Соединенным Штатам в ситуации с Ираном. В частности, он недоволен нежеланием партнеров предоставлять Вашингтону минные тральщики для разблокировки Ормузского пролива, через который проходит около 20% всей морской торговли нефтью.

«У нас есть страны, где размещены 45 тысяч наших солдат, отличных солдат, которые оберегают их от опасности. И вот мы хотим знать: «У вас есть минные тральщики?». А они отвечают: «Сэр, мы бы предпочли не ввязываться». Я сказал: «Послушайте, мы защищаем вас 40 лет, а вы не хотите участвовать в чем-то столь незначительном?» — сказал Трамп (цитата по РИА Новости).

При этом американский лидер заявил, что «не занимается агрессивным лоббированием», так как Соединенные Штаты «самая сильная страна в мире» и им «никто не нужен». Призывы о помощи, утверждает Трамп, нужны, «чтобы выяснить, как союзники отреагируют».

«Я доложу об этом в палату представителей и сенат и спрошу: почему мы защищаем страны, которые не защищают нас? Я всегда чувствовал, что это слабое место НАТО. Мы собирались их защищать, но я всегда говорил: когда возникнет нужда, они не защитят нас. Сейчас как раз такая нужда. И если нам понадобятся их катера-миноискатели или любая техника, которая у них есть, они должны вприпрыжку бежать нам на помощь, потому что мы помогали им годами», — подчеркнул глава государства.

Коалиция Трампа

Накануне The Wall Street Journal со ссылкой на американских официальных лиц сообщила, что администрация Трампа уже в ближайшее время планирует объявить о создании международной коалиции для сопровождения торговых судов в Ормузском проливе.

Список возможных участников пока неизвестен — как и то, начнутся операции до или после окончания боевых действий с Ираном. По данным издания, с учетом риска подобной операции многие государства публично отказываются от участия в коалиции .

Сам президент США сообщил, что попросил семь стран, которые сильно зависят от поставок ближневосточной нефти, присоединиться к коалиции по охране Ормузского пролива. Конкретные государства Трамп не назвал, однако до этого он уже обращался с аналогичным призывом к Китаю, Франции, Японии, Южной Корее и Великобритании.

«Я требую, чтобы эти страны пришли и защитили свою собственную территорию, потому что это их собственная территория», — сказал американский лидер.

При этом в телефонном интервью Financial Times Трамп предрек, что НАТО ждет «очень мрачное будущее», если союзники не помогут США в Иране.

«Вполне уместно, чтобы люди, которые пользуются Ормузским проливом и извлекают из этого выгоду, позаботились, чтобы с ним было все хорошо <...> Если ответа не последует или последует, но отрицательный, думаю, это будет очень плохо для будущего НАТО», — сказал он.

FT отмечает, что настроен Трамп пессимистично: глава США сомневается, что союзники прислушаются к его просьбам о помощи.

«У нас есть такая организация под названием НАТО. Мы были очень любезны. Мы ведь не обязаны были помогать им с Украиной. Украина вообще-то за тысячи километров от нас... Но мы им помогли. А теперь посмотрим, помогут ли они нам. Потому что я давно говорил, что мы подставим им плечо, а они нам — нет . И я не уверен, что они нам помогут в этот раз», — сказал американский лидер.

На просьбу уточнить, какая помощь его устроит, Трамп ответил «любая», но добавил, что союзники должны направить минные тральщики, которых у Европы гораздо больше, чем у США.

«Это не война Европы»

Как пишет The Telegraph, от участия в операции по обеспечению безопасности прохода судов в Ормузском проливе уже отказались Британия, Франция, Германия и Южная Корея. Не поддержала инициативу даже Польша, которая традиционно считается одним из ближайших союзников США в Европе.

Трамп при этом заявляет, что Франция, напротив, готова участвовать в миссии в проливе. По его словам, президент страны Эммануэль Макрон выразил готовность оказать помощь Вашингтону.

Позицию стран ЕС по этому вопросу сформулировала глава евродипломатии Кая Каллас, выступая на пресс-конференции после встречи глав МИД содружества.

« Это не война Европы . В этом регионе у нас есть операция Aspides в Красном море. Обсуждение было о том, что ее следует усилить. <...> Но в вопросе о том, расширять ли этот мандат, чтобы он также охватывал Ормузский пролив и чтобы идти к северу от линии Маската, у государств-членов не было готовности это делать», — сказала Каллас.

При этом, по данным The Wall Street Journal, Европа входит в число регионов, которые потенциально могут наиболее пострадать от последствий нападения США на Иран.

«Энергетический шок из-за вооруженного конфликта на Ближнем Востоке нанесет сокрушительный удар по экономике Европы... Растущие цены на энергоносители угрожают ускорить деиндустриализацию, так как такие энергоемкие отрасли, как химические производства, закрывают предприятия и переносят производства в Китай или США», — говорится в публикации издания.