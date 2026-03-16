Бойкот Украины, неприязнь иностранцев и уникальный рекорд: как россияне покорили Паралимпиаду

Российские атлеты триумфально выступили на Паралимпиаде, завоевав 12 медалей. Всего шесть допущенных россиян смогли превзойти 27 национальных сборных и занять третье место в общекомандном зачете, установив уникальный рекорд. «Газета.Ru» — о пути россиян на Играх и о неуважительном отношении со стороны представителей других стран.

Тернистый путь к Играм

Российские спортсмены приняли участие в Паралимпийских играх под национальным флагом впервые с 2014 года. Об их допуске стало известно еще минувшей осенью, но радость болельщиков была недолгой.

Глава Международного паралимпийского комитета (МПК) Эндрю Парсонс разъяснил, что последнее слово остается за международными федерациями в тех или иных видах спорта.

Робкую надежду подарил президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков. Он пообещал, что ПКР будет добиваться для отдельных спортсменов приглашений на Игры. И чудо произошло: действительно, некоторые атлеты это приглашение получили. Впрочем, и в этом случае чувства были двоякие.

С одной стороны, можно было праздновать: россияне все-таки едут на соревнования. С другой, состав делегации оказался крайне мал.

В Италию отправились всего шестеро российских паралимпийцев: лыжница Анастасия Багиян в сопровождении ведущего Сергея Синякина, лыжник Иван Голубков, горнолыжники Варвара Ворончихина и Алексей Бугаев, а также сноубордисты Дмитрий Фадеев и Филипп Шеббо Монзер. И тем больший восторг российские болельщики испытали при подсчете медалей уже по окончании Паралимпиады.

Уникальный рекорд россиян

Начали наши спортсмены без разгона. Уже на следующий день после церемонии открытия горнолыжница Ворончихина, выступающая в категории LW6/8-2 стоя (спортсмены с поражением одной руки), завоевала бронзу в скоростном спуске. Чуть позже в тот же день, в той же категории и в той же дисциплине третье место занял Бугаев. Но и первого золота ждать пришлось недолго.

9 марта Ворончихина принесла России первую — и, как оказалось, далеко не последнюю — победу на Играх. Варвара стала лучшей в супергиганте. Наверное, в этот момент все поверили, что медалей может быть много.

Так и вышло. Ворончихина увезла из Италии четыре награды — две золотые, одну серебряную и одну бронзовую. Невероятно выступила лыжница Багиян и ее ведущий Синякин: Анастасия стала трехкратной олимпийской чемпионкой.

Дважды праздновал победу лыжник Голубков. А горнолыжник Бугаев к последнему дню Игр подошел с двумя бронзовыми медалями и напоследок все же успел вырвать золото. Не сумели стать призерами лишь сноубордисты Фадеев и Монзер.

Итог — 12 медалей: восемь золотых, одна серебряная и три бронзовых. Сборная России установила, без преувеличения, уникальный рекорд. Ни одна команда прежде не попадала в топ-3 медального зачета Паралимпиад, имея столь малое представительство.

Россияне превзошли 27 национальных сборных и уступили только американцам и китайцам, которые отправили в Италию полноценные делегации. В составе сборной США на Паралимпиаду приехали 68 спортсменов, а у Китая — 70.

Отношение к российским спортсменам

Не обошлось без демаршей и неуважительного поведения со стороны ряда стран. В первую очередь, украинцы заявили о бойкоте церемоний открытия и закрытия Паралимпиады из-за участия наших атлетов в соревнованиях под национальным флагом. Впрочем, едва ли следовало ждать иного. И во время Игр, и по их окончании от украинских властей продолжали лететь публичные жалобы.

«Международный паралимпийский комитет не только допустил появление российских и белорусских флагов, но и пытается запретить украинские флаги и даже желто-синие цвета.

Решительно осуждаем полное пренебрежение к нашей стране и нашим спортсменам. Решение комитета фактически встать на сторону России является аморальным и противоречит всем принципам олимпийского движения и базовым нормам человечности», — говорится в сообщении МИД Украины.

Отдельные представители других государств также проявляли негатив по отношению к россиянам. Так, немецкие и чешские лыжницы отказались фотографироваться с лыжницей Багиян. А пресс-атташе сборной Чехии в ответ на попытки наших журналистов пообщаться заявил, что принял единоличное решение: «Никаких разговоров с русскими».

В связи с этими инцидентами предельно ясно выразился министр спорта РФ Михаил Дегтярев. Он пообещал, что Россия запросит оценку подобным действиям.

«Большинство спортсменов проявляли уважение, а отдельные мелкие выходки показали, насколько ничтожно меньшинство, которое пытается обратить на себя внимание. От этих скандалистов все хотят держаться подальше. Тем не менее мы обратились в Международный паралимпийский комитет, чтобы и эти редкие эпизоды получили заслуженную оценку», — написал министр в своем Telegram-канале.

Реакция в России

На родине российских паралимпийцев называют героями. Об этом в том числе заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, добавив, что Владимир Путин радуется блистательному выступлению спортсменов и рассчитывает встретиться с ними в ближайшее время.

Поздравил триумфаторов Игр и министр спорта Дегтярев. Он подчеркнул, что участие россиян в Паралимпиаде стало возможно в том числе благодаря активной деятельности российской стороны на международном уровне.

«Паралимпийские игры — 2026 имеют особое значение для нашего спорта: впервые за 12 лет наши паратлеты приняли участие в параде стран-участниц под российским флагом и с нашим гимном. Это стало возможным благодаря тому, что в сентябре 2025 года Генеральная ассамблея Международного паралимпийского комитета голосами большинства стран приняла решение о восстановлении в правах Паралимпийского комитета России. Этому предшествовали активная дипломатическая и юридическая работа со стороны Минспорта России, Олимпийского и Паралимпийского комитетов России, а также федераций.

Во многом состав сборной определила наша победа в Спортивном арбитражном суде в Лозанне по иску против Международной федерации лыжного спорта и сноуборда», — сказал министр.

«Бывают такие исторические моменты. Однозначно, российские паралимпийцы войдут в историю — таким несвойственным составом для паралимпийской сборной поехали на Паралимпиаду и произвели фурор! И сделали что-то невероятное! Думаю, даже самые оптимистичные люди не думали, что будет так. Что ни выступление, то медали. И практически все, кто поехал, эти медали завоевали. Уникально и необычно», — заявила «Чемпионату» олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова.

Она обратила внимание, что успехи атлетов говорят об уровне их подготовки и, соответственно, о работе тренеров. Кроме того, по мнению Журовой, спортсмены стремились показать свой максимум под национальным флагом.