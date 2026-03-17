Мужчины в Москве стали больше тратить на уход за собой

В Москве мужчины увеличили траты на косметологию и уход за собой

В прошлом году москвичи стали тратить больше на услуги, связанные с красотой, здоровьем и уходом за собственным телом. Об этом свидетельствуют данные сервиса YCLIENTS (входит в VK), с которыми ознакомилась «Газета.Ru».

Средний чек у мужчин в прошлом году рос почти по всем направлениям, связанным с внешним видом, красотой и здоровьем:

— медицинская косметология (5505 рублей, +29,4%);

— СПА (3181 рубль, +18,5%);

— косметология (3585 рублей, +16,7%);

— ногтевой сервис (3115 рублей, +13,8%);

— салоны красоты (1892 рубля, +13,5%);

— медицина (5812 рублей, +12,8%).

По приросту количества визитов среди мужчин-москвичей наибольшую динамику показала медицина (+26,8%).

Среди общероссийских тенденций, отмеченных аналитиками, наблюдается рост внимания мужчин к своему психическому здоровью. Их доля среди клиентов компаний, оказывающих такие услуги, впервые превысила долю женщин и составила 52,4%.

Аналитика основана на обезличенных данных филиалов Москвы за 2025 год.

К медицинской косметологии относятся процедуры, которые по законодательству считаются медицинской деятельностью и выполняются специалистом с медицинским образованием в клинике с медицинской лицензией по профилю «косметология». К ним относятся инъекционные и аппаратные процедуры, глубокий пилинг, воздействие лазером.

