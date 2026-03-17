Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Общество

Мужчины в Москве стали больше тратить на уход за собой

New Africa/Shutterstock/FOTODOM

В прошлом году москвичи стали тратить больше на услуги, связанные с красотой, здоровьем и уходом за собственным телом. Об этом свидетельствуют данные сервиса YCLIENTS (входит в VK), с которыми ознакомилась «Газета.Ru».

Средний чек у мужчин в прошлом году рос почти по всем направлениям, связанным с внешним видом, красотой и здоровьем:

— медицинская косметология (5505 рублей, +29,4%);
— СПА (3181 рубль, +18,5%);
— косметология (3585 рублей, +16,7%);
— ногтевой сервис (3115 рублей, +13,8%);
— салоны красоты (1892 рубля, +13,5%);
— медицина (5812 рублей, +12,8%).

По приросту количества визитов среди мужчин-москвичей наибольшую динамику показала медицина (+26,8%).

Среди общероссийских тенденций, отмеченных аналитиками, наблюдается рост внимания мужчин к своему психическому здоровью. Их доля среди клиентов компаний, оказывающих такие услуги, впервые превысила долю женщин и составила 52,4%.

Аналитика основана на обезличенных данных филиалов Москвы за 2025 год.

К медицинской косметологии относятся процедуры, которые по законодательству считаются медицинской деятельностью и выполняются специалистом с медицинским образованием в клинике с медицинской лицензией по профилю «косметология». К ним относятся инъекционные и аппаратные процедуры, глубокий пилинг, воздействие лазером.

Ранее были названы самые популярные пластические операции мужчин в 2025 году.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!