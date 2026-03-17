За ночь на подлете к Москве сбили почти 30 беспилотников

Собянин: средства ПВО за ночь нейтрализовали уже 27 БПЛА, летевших к Москве
Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили еще четыре беспилотных летательных аппарата (БПЛА), летевших в направлении Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в мессенджере Мах.

«Сбиты четыре БПЛА, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — говорится в публикации.

Таким образом, общее число дронов, ликвидированных за ночь на подлете к столице, достигло 27.

16 марта депутат Госдумы, член комитета по обороне Андрей Колесник в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что российской армии необходимо нанести по Украине массированный удар после того, как ВСУ в течение двух дней запустили по Москве около 250 беспилотников. По его словам, ответ должен быть таким, чтобы украинскому лидеру Владимиру Зеленскому потом «было тяжело подняться».

В этот же день член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема высказал мнение, что президент Украины обострил военный конфликт атакой беспилотников на Москву. Он подчеркнул: в этих атаках нет стратегии, это чистая эскалация.

Ранее украинский дрон ударил по мужчине на велосипеде в Белгородской области.

 
