«По воле Божьей». Как Моджтаба Хаменеи избежал гибели во время атаки США и Израиля

Новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи избежал гибели во время авиаударов США и Израиля 28 февраля, поскольку за несколько минут до попадания ракет вышел во двор своей резиденции. Об этом сообщает британская газета The Telegraph со ссылкой на аудиозапись выступления главы протокола офиса верховного лидера Мазахера Хоссейни.

Утечка аудиозаписи

По информации издания, запись выступления Хоссейни была сделана на встрече с высокопоставленными священнослужителями и командирами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) 12 марта в тегеранском районе Кольхак. The Telegraph утверждает, что проверила ее подлинность.

Хоссейни описал обстоятельства ракетного удара по комплексу резиденции верховного лидера, который произошел утром 28 февраля. По его словам, Моджтаба Хаменеи вышел во двор комплекса незадолго до попадания ракет.

«По воле Божьей Моджтаба должен был выйти во двор, чтобы что-то сделать, а затем вернуться. Он был снаружи и направлялся наверх, когда в здание попала ракета», — сказал Хоссейни.

По его словам, удары были нанесены израильскими баллистическими ракетами «Голубой воробей». Первая ракета поразила резиденцию около 9:32 утра по местному времени.

Что произошло в комплексе

Комплекс в Тегеране включал резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, религиозный зал для выступлений, а также дома членов его семьи. В момент удара там проходила встреча Хаменеи с представителями силовых структур.

Среди погибших оказались Али Хаменеи, министр обороны Ирана Азиз Насирзаде и командующий КСИР Мохаммед Пакпур.

Моджтаба Хаменеи получил лишь «незначительное ранение ноги», сообщил источник.

Его жена и сын погибли в момент удара.

Зять верховного лидера Мисбах аль-Худа Багери Кани также погиб. «Ракета была настолько мощной, что пробила перекрытия и упала в комнату, где находился господин Мисбах», — рассказал Хоссейни.

По словам Хоссейни, ракеты были направлены сразу по нескольким зданиям комплекса, включая резиденцию самого верховного лидера и дома членов его семьи.

«Они рассматривали несколько мест в офисном комплексе для удара — одним из них было место, где находился верховный лидер. По этому месту были выпущены три ракеты», — заявил он.

Удары также пришлись по дому Моджтабы Хаменеи и по резиденции его зятя. Еще один дом в комплексе, где находился брат Моджтабы — Мостафа Хаменеи, — также оказался в зоне удара. Однако он и его жена, по словам Хоссейни, не пострадали.

Состояние нового лидера

После атаки Моджтаба Хаменеи практически не появлялся на публике. Его единственное обращение к гражданам было передано в письменной форме и зачитано по государственному телевидению.

Отсутствие публичных выступлений вызвало вопросы о его состоянии. Президент США Дональд Трамп заявил, что у американской стороны нет точной информации о том, жив ли он.

«Мы не знаем, мертв он или нет», — сказал Трамп.

По словам одного из иранских источников, военное руководство страны также не располагает подробной информацией о состоянии верховного лидера.

Али Хаменеи возглавлял Иран с 1989 года и был ключевой фигурой в стране. После его гибели верховным лидером был объявлен его сын Моджтаба Хаменеи.

По оценкам американской разведки, Али Хаменеи сомневался, что его сын станет его преемником. По данным CBS News, он считал Моджтабу «не очень умным» и «неподходящим для роли лидера». Отдельно ходили слухи о проблемах в его личной жизни. New York Post утверждал, что американская разведка сообщила Трампу о вероятной гомосексуальности Али Хаменеи.