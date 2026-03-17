Лекарство от ожирения оказалось способно предотвратить запой у алкоголиков

Ученые из Гетеборгского университета (Швеция) обнаружили, что препарат, который обычно применяют для лечения сахарного диабета 2-го типа и ожирения, также снижает уровень добровольного потребления этанола на 30–50% и предотвращает запойное потребление у алкоголиков, рассказала «Газете.Ru» фармаколог, директор по новым продуктам отечественной фарм-компании «Промомед» Кира Заславская.

Существующие методы лечения алкогольной зависимости остаются малоэффективными: пациенты прерывают терапию, а рецидивы случаются более чем в половине случаев.

«Новые экспериментальные данные позволяют рассматривать препараты класса инкретинов, в частности тирзепатид, как потенциальное средство коррекции расстройств, связанных с употреблением алкоголя. Тирзепатид — двойной агонист рецепторов GIP и GLP-1 — оказывает прямое нейробиологическое действие на систему вознаграждения мозга. Доклинические исследования на грызунах выявили комплекс эффектов, которые ранее не связывали с этой группой препаратов. Прием тирзепатида значимо ослаблял субъективное восприятие алкоголя», — рассказала специалист.

По словам Заславской, животные переставали распознавать опьяняющие эффекты алкоголя. Препарат дозозависимо снижал добровольное потребление этанола на 30–50% и предотвращал так называемое запойное потребление.

«Тирзепатид подавляет алкоголь-индуцированный выброс дофамина. Проще говоря, препарат отключает нейрохимическое «вознаграждение», ради которого мозг требует новую дозу. Более того, он уменьшает содержание триглицеридов в печени и снижает уровни провоспалительных цитокинов IL-6 и TNFα, корректируя осложнения, неизбежно сопровождающие хроническую алкогольную интоксикацию», — заметила Заславская.

Сейчас шведские ученые планируют провести исследование на людях. Результаты планируют опубликовать 31 августа. В России алкоголизм среди населения представляет серьезную проблему. При этом пока в России испытания этого вещества не проводятся.

«Для России, где бремя алкоголь-ассоциированных заболеваний остается одним из самых высоких в мире, а коморбидность зависимости с ожирением и метаболическим синдромом растет, это направление может стать не просто научным интересом, а стратегическим приоритетом. Однако до внедрения в клиническую практику предстоит долгий путь. Однако сам факт того, что молекула, уже одобренная регуляторами и применяемая у миллионов пациентов, демонстрирует принципиально новый, природоподобный (ведь препарат имитирует действие наших внутренних регуляторов) механизм действия при алкогольной зависимости, дает миллионам надежду на выздоровление», — заключила специалист.

Ранее врач рассказал, как отличить отек усталых ног от симптома болезни.