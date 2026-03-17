Зеленский ответил на предупреждения Ирана о вмешательстве в конфликт

Зеленский: Украина не боится предупреждения Ирана о вмешательстве в конфликт
Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Украинский лидер Владимир Зеленский прокомментировал в интервью израильскому телеканалу i24 предупреждение Тегерана о последствиях вмешательства Киева в конфликт на Ближнем Востоке.

«Слушайте, ничего нового. За эти четыре года я слышал много разных сообщений. Мы не боимся подобных посланий», — подчеркнул он.

16 марта официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи высказал мнение, что Владимир Зеленский пытается вовлечь другие страны в украинский конфликт, поскольку он «не достиг целей, которые ему диктовали извне».

14 марта глава комиссии по национальной безопасности парламента Исламской Республики Ибрагим Азизи заявил, что Украина рискует стать законной целью для иранских ударов, обвинив Киев в поддержке Израиля беспилотниками и фактическом втягивании в конфликт. На Украине эти слова уже вызвали реакцию — политика внесли в базу скандального сайта «Миротворец». Что стоит за этим обменом обвинениями — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Кремле отказались комментировать заявления Зеленского о поставках БПЛА Ирану.

 
