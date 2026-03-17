У побережья ОАЭ в танкер ударил снаряд

UKMTO: в судно в 23 милях от побережья ОАЭ попал снаряд

Снаряд ударил по танкеру в 23 морских милях к востоку от Эль-Фуджейры на восточном побережье Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Об этом рассказали в Центре координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO).

Судно было поражено во время стоянки на якоре.

«Сообщается о незначительных структурных повреждениях. Экипаж не пострадал. Воздействие на окружающую среду не зафиксировано», — говорится в публикации.

Незадолго до этого информационное агентство WAM со ссылкой на министерство обороны ОАЭ рассказало, что силы противовоздушной обороны (ПВО) отражают удары иранских ракет и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

В военном ведомстве пояснили, что звуки, которые слышатся в различных частях страны, являются результатом перехвата системами ПВО и истребительной авиацией запускаемых из Ирана баллистических ракет и беспилотников.

Ранее в Иране заявили об уничтожении американских истребителей на авиабазах США.