Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Армия

У побережья ОАЭ в танкер ударил снаряд

Igor Hotinsky/Shutterstock/FOTODOM

Снаряд ударил по танкеру в 23 морских милях к востоку от Эль-Фуджейры на восточном побережье Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Об этом рассказали в Центре координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO).

Судно было поражено во время стоянки на якоре.

«Сообщается о незначительных структурных повреждениях. Экипаж не пострадал. Воздействие на окружающую среду не зафиксировано», — говорится в публикации.

Незадолго до этого информационное агентство WAM со ссылкой на министерство обороны ОАЭ рассказало, что силы противовоздушной обороны (ПВО) отражают удары иранских ракет и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

В военном ведомстве пояснили, что звуки, которые слышатся в различных частях страны, являются результатом перехвата системами ПВО и истребительной авиацией запускаемых из Ирана баллистических ракет и беспилотников.

Ранее в Иране заявили об уничтожении американских истребителей на авиабазах США.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
