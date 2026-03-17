Синоптик рассказала, какая погода прогнозируется в европейской части России

На севере европейской территории РФ ожидается температура на 6–8°C выше нормы
Температура на севере европейской части территории России на неделе прогнозируется на 6–8°C выше нормы. Об этом рассказала ТАСС заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.

«На севере европейской территории России, это Архангельская область, Коми, Ненецкий округ, температура будет превышать климатические показатели на 6–8°C», — уточнила она.

При этом, по словам синоптика, дневная температура в этих регионах ожидается положительная, а ночью прогнозируются слабые морозы. 19 марта сильный снег пройдет в Ненецком автономном округе и Мурманской области, есть вероятность метелей, ветер будет усиливаться до 15–18 метров в секунду.

Специалисты прогнозируют осадки в ближайшие сутки в восточном Предкавказье. Это будет дождь, снег, мокрый снег в горах, сильные снегопады, в горах республик Северного Кавказа лавинная опасность, уточнила Паршина.

На юге европейской части России, в районе города Новороссийска, ветер усилится до 21 метра в секунду.

Также ожидается сильный туман в Башкирии, что приведет в ближайшие сутки к ухудшению видимости до 50 метров и менее. В Татарстане прогнозируется сильная гололедица с 17 по 19 марта.

Накануне ведущий специалист «Метеоновостей» Татьяна Позднякова рассказала, что в ближайшие дни в Москве сохранится теплая погода, формировать которую будет антициклон.

По словам специалиста, в столице прогнозируется переменная облачность, осадков не ожидается. Ночью температура воздуха будет колебаться от -1 до -3°C, в центре города останутся положительные значения даже в ночные часы. Днем ожидается от +11 до +13°C, такая погода сохранится до конца текущей недели.

Ранее москвичам рассказали, стоит ли ждать жаркого лета в 2026 году.

 
Появился обновленный список профессий, в которых россиян заменит ИИ. Кому пора беспокоиться
