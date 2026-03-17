Советники предложили Трампу варианты завершения конфликта с Ираном

Военные чиновники предоставили президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу варианты завершения конфликта с Ираном. Об этом сообщает телеканал NBC.

В планирование боевых действий заложены варианты как сворачивания конфликта, так и его эскалации, если Белый дом предпримет попытки усилить давление на Иран. При этом источники телеканала не уточнили, как именно выглядят эти варианты. Отмечается, что сторонники завершения конфликта в рядах советников Трампа обеспокоены глобальной экономической нестабильностью из-за него. При этом длительность операции, по информации журналистов, «может меняться хоть каждый день».

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

9 марта президент России Владимир Путин и американский лидер провели телефонный разговор. Как рассказал помощник российского лидера Юрий Ушаков, беседа глав двух государств продлилась около часа, диалог состоялся по инициативе Вашингтона.

Ранее США ударом ATACMS затопили подлодку российского производства в Иране.

 
Полмиллиона за мужской декрет. Что известно об идее ввести в России "отцовский капитал"
