Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Общество

Устроившие теракт в «Крокусе» обжаловали приговор

Защита нескольких фигурантов дела о теракте в «Крокусе» обжаловала приговор
Григорий Сысоев/РИА Новости

Защита нескольких фигурантов дела о теракте в «Крокус Сити Холле» обжаловала приговор. Об этом сообщил РИА Новости один из участников судебного процесса.

«В понедельник было подано несколько апелляционных жалоб на приговор», — говорится в сообщении агентства.

12 марта 15 из 19 фигурантов получили пожизненные сроки. Помимо основных исполнителей, наказание получили их пособники, которые отвечали за перевозку оружия, снабжение боеприпасами и прочие действия. По решению суда исполнителям также предстоит выплатить штраф в размере 990 тыс. рублей. Помимо этого, с фигурантов взыскали более 200 млн рублей в пользу пострадавших в теракте граждан.

Теракт произошел около двух лет назад, 22 марта 2024 года. Перед концертом группы «Пикник» в здание зашли исполнители с оружием, они открыли огонь по людям в зале и подожгли концертный зал. В итоге более 600 человек получили травмы, 150 не выжили.

Ранее в Госдуме оценили приговор по делу о теракте в «Крокусе».

 
Теперь вы знаете
Появился обновленный список профессий, в которых россиян заменит ИИ. Кому пора беспокоиться
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!