Устроившие теракт в «Крокусе» обжаловали приговор

Защита нескольких фигурантов дела о теракте в «Крокус Сити Холле» обжаловала приговор. Об этом сообщил РИА Новости один из участников судебного процесса.

«В понедельник было подано несколько апелляционных жалоб на приговор», — говорится в сообщении агентства.

12 марта 15 из 19 фигурантов получили пожизненные сроки. Помимо основных исполнителей, наказание получили их пособники, которые отвечали за перевозку оружия, снабжение боеприпасами и прочие действия. По решению суда исполнителям также предстоит выплатить штраф в размере 990 тыс. рублей. Помимо этого, с фигурантов взыскали более 200 млн рублей в пользу пострадавших в теракте граждан.

Теракт произошел около двух лет назад, 22 марта 2024 года. Перед концертом группы «Пикник» в здание зашли исполнители с оружием, они открыли огонь по людям в зале и подожгли концертный зал. В итоге более 600 человек получили травмы, 150 не выжили.



