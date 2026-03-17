Названы самые частые ошибки россиян при оказании первой помощи

Знание правил первой помощи может сыграть решающую роль в экстренной ситуации, когда счет идет буквально на минуты. Однако на практике люди нередко допускают ошибки, которые могут не только не помочь пострадавшему, но и ухудшить его состояние. О том, какие действия чаще всего оказываются неправильными и как следует вести себя в подобных ситуациях, «Газете.Ru» рассказал анестезиолог-реаниматолог «СМ-Клиника» Денис Волченко.

«Одной из самых распространенных проблем становится паника. В стрессовой ситуации человек часто начинает действовать импульсивно, не оценивая обстановку. Между тем первое, что необходимо сделать, — это сохранить спокойствие и убедиться, что место происшествия безопасно как для пострадавшего, так и для того, кто оказывает помощь. Например, при дорожно-транспортном происшествии важно убедиться, что рядом нет движущегося транспорта или других факторов риска. Только после этого можно приступать к оказанию помощи и одновременно вызвать скорую медицинскую помощь», — объяснил Волченко.

Серьезные ошибки, по его словам, нередко допускаются и при проведении сердечно-легочной реанимации.

«Основная проблема — неправильная техника компрессий грудной клетки. Многие нажимают слишком слабо или, наоборот, слишком редко. Для взрослых важно соблюдать правильный ритм — примерно 100–120 нажатий в минуту, а глубина компрессии должна составлять около 5–6 сантиметров. Также важно не делать длительных пауз между нажатиями, поскольку непрерывность компрессий напрямую влияет на эффективность реанимации и кровообращение», — отметил специалист.

Еще одна распространенная ошибка, по его словам, связана с остановкой сильного кровотечения. Некоторые люди сразу накладывают жгут, даже если в этом нет необходимости, или затягивают его слишком сильно. При этом важно помнить, что жгут используется только при массивном артериальном кровотечении, когда другие способы не помогают.

«Его накладывают выше раны, обязательно фиксируют время наложения и не оставляют без контроля. В классических рекомендациях указывается, что при длительном ожидании медицинской помощи жгут необходимо периодически ослаблять примерно каждые 15–20 минут, чтобы снизить риск повреждения тканей», — рассказал врач.

Также опасной ошибкой он назвал попытку самостоятельно «вправить» вывих или перелом. Иногда люди пытаются поставить конечность «на место», считая, что тем самым помогают пострадавшему. Такие действия могут привести к дополнительным повреждениям — например, к разрыву сосудов или усилению смещения костей. В подобных ситуациях правильнее всего зафиксировать поврежденную конечность в том положении, в котором она находится, по возможности обездвижить ее с помощью подручных средств и дождаться медицинской помощи.

«Еще один важный момент — взаимодействие со службой экстренной помощи. После вызова скорой важно четко и спокойно объяснить оператору, что произошло, где вы находитесь и в каком состоянии находится пострадавший. При необходимости оператор может дать дополнительные инструкции по оказанию первой помощи до прибытия медиков», — отметил Волченко.

В заключение врач подчеркнул, что в подобных ситуациях особенно важно сохранять спокойствие и действовать последовательно.

«В целом главное правило первой помощи — действовать спокойно, последовательно и не предпринимать действий, в которых вы не уверены. Даже базовые и правильно выполненные меры до приезда врачей могут значительно повысить шансы пострадавшего на благоприятный исход», — резюмировал специалист.

