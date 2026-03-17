«Ребенку плохо, телефон разрядился»: новая схема мошенников распространяется в России

Все чаще на улицах города можно встретить людей, которые просят срочно перевести деньги на карту, рассказывая страшные истории о том, что, например, болен ребенок. Марина Артякова, адвокат Адвокатской палаты Московской области, член ПКА SED LEX, рассказала «Газете.Ru» о том, как работает эта мошенническая схема и какие опасности подстерегают тех, кто решается помочь.

«Эта мошенническая схема рассчитана на человеческий фактор и чувство сострадания к детям, когда (чаще всего обеспокоенная) женщина подбегает к вам на улице, объясняет, что ребенку стало плохо, а телефон разрядился и ей срочно нужны деньги на дорогу в больницу, причем нужен именно перевод, а не наличные. Мошенница диктует номер карты или телефона, привязанного к счету. Часто это номер карты, оформленной на подставное лицо (дропа) или украденные данные. И как только вы переводите деньги, связь с вами теряется. Никакого больного ребенка не существует», — объяснила эксперт.

Что происходит потом? Адвокат объясняет: «Помимо того, что вы потеряете деньги, которые вряд ли вернете потом, вы можете столкнуться с гораздо более серьезными юридическими проблемами. Например, переводя деньги по просьбе мошенника, вы становитесь участником цепочки хищения средств. Если речь идет о крупной сумме или серии преступлений, ваши данные (ФИО, номер счета) могут всплыть в материалах уголовного дела как часть транзакции. Доказать, что вы действовали как жертва, а не как пособник, конечно, возможно, но для этого придется потратить много времени и сил на объяснения со следователями».

Еще одной проблемой может стать блокировка вашей банковской карты. Адвокат отмечает, что банки обязаны блокировать подозрительные операции и счета по закону № 115-ФЗ (О противодействии легализации доходов). Чтобы решить проблему, вам придется идти в отделение с паспортом и доказывать, что вы не преступник, а просто «мимо проходили».

И наконец, вы можете получить уголовную ответственность за мошенничество.

«Сейчас мошенники часто используют схему, где жертву просят снять деньги и передать «водителю» или перевести «курьеру». Однако бывают ситуации, когда «неравнодушного прохожего» просят снять деньги с его карты, чтобы потом перевести на нужный счет. Если сумма крупная и вы это делаете, вы фактически выполняете функцию «дроппера» (человека, через которого обналичиваются или транзитом проходят похищенные средства). Если потерпевший (тот, кого обманули ранее) обратится в полицию, ваш перевод может быть идентифицирован как конечная точка вывода средств. Следствие может заподозрить вас в соучастии», — поделилась эксперт.

Чтобы не стать жертвой мошенников, стоит запомнить, что никакие денежные средства не следует передавать чужим людям. Если к вам подошел человек с подобной историей, предложите конкретную помощь: вызовите скорую, полицию, вызовите такси или купите лекарства. Если ребенок действительно болен, мать согласится на любой из этих вариантов. Если это мошенница — она откажется, сославшись на то, что это долго, или что скорая не едет, или что ей нужны только деньги на карту.

Переводя деньги, вы лишаете себя возможности доказать факт мошенничества без возбуждения уголовного дела, которое могут не возбудить из-за малой суммы. Предлагая реальную помощь вместо перевода денег, вы либо реально поможете человеку, либо пресечете преступление на корню, не подвергая риску свои финансы и свободу.

