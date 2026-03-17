Россиянам рассказали, как сэкономить на коммунальных услугах

Чтобы сэкономить на коммунальных услугах, надо отслеживать не только суммы оплаты ЖКУ, но и объемы потребления, сравнивать их не только с предыдущим месяцем, но и с предыдущими годами. Об этом «Газете.Ru» рассказал кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин. По его словам, в ряде случаев можно сэкономить более 40% на услугах ЖКУ.

«Это является стартом в определении потенциальных возможностей управления объемами потребления. Когда мы знаем, сколько мы потребляем, то мы имеем все возможности подумать о том, точно ли такие объемы были объективно необходимы? Например, выключенная кнопкой и в то же время включенная в розетку техника продолжает потреблять электроэнергию. Во-вторых, крайне важно оплачивать потребляемые жилищно-коммунальные услуги вовремя. Никогда не нужно пропускать установленные даты платежей, так как, помимо репутационных рисков, это приводит к пеням и даже в установленных законом случаях может стать причиной приостановления оказания тех или иных коммунальных услуг», — отметил Балынин.

По его словам, впоследствии за повторное подключение, как правило, взимают дополнительную плату. Соответственно, это дополнительный ущерб кошельку, который можно предотвратить, избегая просрочек по оплате, подчеркнул экономист.

По его словам, в-третьих, целесообразно при приобретении электрической техники смотреть на класс энергосбережения: чем дальше от начала буква латинского алфавита, тем ниже класс. Балынин уточнил, что самый энергоэффективный класс маркируется буквой А. При этом чем больше знаков «+» указано рядом, тем он еще выше, то есть А+++ более энергоэффективен, чем А++, сказал эксперт.

Он добавил, что также можно уменьшить расходы на оплату вывоза мусора при отсутствии дома более пяти полных календарных дней подряд: за эти дни не нужно будет оплачивать. По словам экономиста, дни отъезда и приезда в днях отсутствия не учитываются (то есть считаются как дни присутствия дома). Для того чтобы воспользоваться таким правом, необходимо обратиться с заявлением в управляющую компанию с приложением документов, подтверждающих продолжительность периода временного отсутствия потребителя в жилом помещении (например, это могут быть билеты на поезд или самолет), посоветовал эксперт. Например, если зафиксировано отсутствие дома в течение 13 дней в марте 2026 года, а за месяц сумма к оплате по данной статье равна 405 рублей, то в таком случае платеж можно сократить, оплатив только 18 дней вместо 31, уточнил Балынин. В итоге сумма к оплате составит в приведенном примере 235,16 рубля (это примерно 58% от суммы ежемесячного платежа), сказал Балынин.

«Соответственно, мы получаем, что экономия в приведенном примере составляет порядка 42%», — констатировал экономист.

Он заключил, что, в-пятых, в случае установки многотарифного счетчика на электроэнергию ее потребление будет тарифицироваться в зависимости от времени: в пиковые часы (утром и вечером) один кВт·ч стоит дороже, а в менее востребованное время (ночь и раннее утро) — дешевле (в этот промежуток стоимость одного кВт·ч, как правило, в 2,5–3 раза меньше, чем в пиковое). Соответственно, часть потребления можно перенести, например, на раннее утро, подытожил Балынин.

